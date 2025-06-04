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Тельцам следует прислушиваться к советам, а Близнецам не усложнять: гороскоп по картам Таро на 4 июня 2025 года
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 4 июня 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 4 июня 2025 года рассказывает, что Рыбам не стоит сразу ждать финансового успеха, а Львам стоит наслаждаться счастьем.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 4 июня 2025 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Девятка кубков"
Все складывается как нельзя лучше. В отношениях вы добились большого понимания. Что касается работы, то следует проработать со своими эмоциями.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Королева пентаклов"
Вы добились финансового успеха. В любви прислушивайтесь к совету мудрой женщины. В работе сконцентрируйтесь на нынешнем проекте.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не усложняйте ситуацию. В любви не начинаете выяснять отношения. Что касается работы, то возможны новые вызовы.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Паж жезлов"
Впереди новые достижения. В отношениях попытайтесь сделать что-то вместе. В рабочих вопросах попробуйте новый проект.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Десятка пентаклов"
Все просто здорово. В отношениях наслаждайтесь счастьем, а на работе продвигайтесь вперед.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Умеренность"
Не переливайте из пустого в пустое. В любви найдите гармонию, а в отношениях – баланс.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Справедливость"
Смотрите на свой с открытыми глазами. В отношениях доверяйте партнеру, а в рабочих вопросах ищите цель в вашей работе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Четверка мечей"
Пора взять паузу. На работе следует отдохнуть, а в отношениях устроите общий отдых.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Девятка мечей"
Будет больно. В отношениях "не ешьте" себя, чтобы не было еще больнее. На работе остерегайтесь происков.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Тройка мечей"
Наступает время испытаний. В любви возможен – "любовный треугольник". В рабочих вопросах остерегайтесь происков врагов.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Паж кубков"
Доверяйте сердцу. В отношениях окунитесь в чувства. На работе прислушивайтесь к интуиции.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Восьмерка пентаклов"
Не закапывайте свой талант в землю. В отношениях не ждите плодов сейчас. В финансовых вопросах не стоит сразу ждать успеха.
Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг" .
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.