Тельцы получат внутреннюю силу, а Ракам следует доверять интуиции: астрологический прогноз на рунах на 29 мая 2025 года

Руны / © ТСН

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Руны — древние сакральные символы, которые использовались в Северной Европе как система письма, гадания и магии. Каждая руна – это отдельный архетип, содержащий определенный энергетический посыл и жизненную тему. В руническом прогнозе мы опираемся на символику этих знаков, чтобы лучше понять, какие подсказки несет нам Вселенная в конкретный день.

Общая руна дня - "Одал"

Это руна рода, наследия и связи поколений. Она говорит о важности сохранения традиций, заботе о близких и о наследии — как материальном, так и духовном. День будет благоприятен для семейных решений, контактов с родственниками и возвращения к корням.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Руна дня: "Феху"

Благоприятный день для финансовых вопросов. Сосредоточьтесь на том, что имеет ценность в вашей жизни: не только деньги, но и ресурсы, талант, поддержка близких.

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Телец (20 апреля - 20 мая)

Руна дня: "Уруз"

Сегодня вы получите внутреннюю силу, чтобы преодолеть преграды. Прислушивайтесь к телу, действуйте решительно. Прекрасный день для физических усилий и здоровья.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Руна дня: "Ансуз"

Коммуникация – ключ к сегодняшнему успеху. Пишите, разговаривайте, делитесь. Информация приходит неожиданным способом – будьте внимательны.

Рак (21 июня - 22 июля)

Руна дня: "Лагуз"

Эмоции управляют днем. Доверяйте интуиции, позволяйте себе плыть, а не сражаться. Слушайте сны и сигналы тела – они вас не подведут.

Лев (23 июля - 22 августа)

Руна дня: "Совело"

День удачи, ясности и внутреннего света. Вы в центре внимания, воспользуйтесь этим. Идеальный момент для лидерства или публичного выступления.

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Дева (23 августа - 22 сентября)

Руна дня: "Йера"

Пожинаете то, что сеяли раньше. День отдачи. Все, что сделано честно – принесет плод. Поблагодарите себя за прошлые усилия.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Руна дня: "Гебо"

Сегодня важно отдавать и принимать. Гармония в отношениях возможна, если не бояться быть уязвимыми и открытыми. Добрый день для даров и взаимопомощи.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Руна дня: "Пертро"

Ожидайте неожиданностей. Это день глубинной интуиции, эзотерических знаков и пророческих снов. Избегайте иллюзий, ищите истину.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Руна дня: "Эйваз"

Трансформация – ключевое слово. Что-то у вас созревает, что-то заканчивается. Доверьтесь внутренним изменениям, не торопитесь.

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Козерог (22 декабря - 19 января)

Руна дня: "Турисаз"

Защита и пробуждение силы. День, когда следует сказать "нет", поставить границы или очистить пространство от токсических воздействий.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Руна дня: "Райдо"

Путь открывается. Вы либо физически отправляетесь в путь, либо переосмысливаете свой внутренний маршрут. Движение – это развитие.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Руна дня: "Иса"

Все останавливается, чтобы созреть. Не торопитесь. Замораживание ситуации – это не конец, а необходимая пауза перед оттепелью.

Этот день объединяет темы наследия, семьи и ценностей. "Одал" напоминает: стоит обратиться к корням, к мудрости предков и не забывать о своем фундаменте. Руны подсказывают не торопиться, а действовать с уважением к себе, другим и своей истории.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.