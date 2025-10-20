"Темные времена" после которых произойдет что-то невероятное: экстрасенс шокировала предсказанием о войне в Украине

Яна Пасынкова

Реклама

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о войне в Украине. Она рассказала, что сейчас нас ждут темные времена.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале

«Трамп или люди, которые имеют влияние на войну на какие-то действия со стороны Америки смотрят на нас и думают, что мы молодцы и идем в правильном направлении. Сейчас будут темные времена, а США помогут нам не умереть. Мы пройдем через темные времена и мир будет шокирован, какие мы стали сильнее. Мы не только сохраним себя, но и восстановимся и восстанем из пепла, как Феникс. У нас все будет хорошо», — сказала Яна Пасынкова.

Реклама

Таролог также предсказала противостояние между США и РФ.

«США играют, договариваются. работают вместе, делают. такое впечатление, что что-то у них происходит. но потом, когда наступит время „собирать урожай“ — ничего не будет. потому что РФ пошьет в дураки США. тогда Штаты соберутся, достанут что-то из боевых резервов и покажут это рашистам. и будет красиво», — сказала она.

Также Яна Пасынкова предсказала, когда закончится война в Украине

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.