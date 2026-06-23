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- Астрология
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То, что было непонятным, вдруг станет очевидным: прогноз по оракулу Ленорман на 24 июня 2026 года
24 июня принесет день прояснения, неожиданные ответы и события, которые помогут увидеть ситуацию без иллюзий. Важные выводы могут прийти именно тогда, когда вы этого не ожидаете.
День проходит под влиянием карт Книга — Солнце — Дороги.
Общая энергия дня
Эта комбинация говорит о скрытой информации, моменте истины и необходимости выбора. То, что долго оставалось непонятным или скрытым, начнет открываться именно сегодня.
Вы можете получить ответ, который изменит ваше отношение к ситуации или поможет определиться с дальнейшими шагами.
Работа и финансы
В профессиональной сфере возможны:
— важные открытия
— решение о работе или проекте
— прояснение финансовой ситуации
— новые возможности, требующие быстрого выбора
Сегодня выигрывает тот, кто не боится смотреть на факты.
Отношения
В отношениях возможен момент честности, а также:
— откровенный разговор
— признание
— прояснение чувств
— решение о будущем
Иллюзии постепенно исчезают, оставляя место для ясности.
Психологическое состояние
Появится сильное желание понять, что происходит на самом деле.
Многие почувствуют, что пора принимать решение, а не жить в неопределенности.
Совет от Ленормана
Не избегайте ответов, даже если они меняют ваши планы.
Иногда правда — именно тот ресурс, который помогает двигаться вперед.
24 июня — это день истины, ответов и важного выбора.
То, что сегодня станет понятным, может определить события в ближайшие недели.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.