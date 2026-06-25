То, что долго откладывали, придется решить: прогноз по оракулу Ленорман на 26 июня 2026 года

Оракул Ленорман / © ТСН

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День проходит под влиянием карт Крест – Дороги – Солнце .

Общая энергия дня

Эта комбинация говорит об ответственности, непростом выборе и дальнейшем прояснении ситуации. То, что вы долго откладывали или пытались не замечать, сегодня потребует конкретного решения.

Несмотря на определенное напряжение, день ведет к положительному результату, если действовать честно перед собой.

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Работа и финансы

В профессиональной сфере возможны:

— сложный выбор по работе или проекту

— завершение затяжного вопроса

— ответственное решение по финансам

— понимание, в каком направлении двигаться дальше

Сегодня не следует перекладывать ответственность на других.

Отношения

В отношениях наступает момент определенности.

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Возможны:

— серьезный разговор

— решение о будущем

— завершение продолжительного конфликта

— осознание собственных истинных потребностей

Избегать честности больше не получится.

Психологическое состояние

Может появиться чувство внутреннего напряжения из-за необходимости делать выбор.

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Но ближе к вечеру придет понимание, что именно это решение давно было необходимо.

Совет от Ленормана

Не откладывайте, что требует завершения.

Иногда один сложный шаг освобождает от месяцев неопределенности.

26 июня – это день важных решений и внутренней честности.

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Именно сегодня вы можете закрыть старый этап, чтобы освободить место новой жизни.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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