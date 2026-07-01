То, что вы откладывали, вдруг сдвинется с места: прогноз по оракулу Ленорман на 2 июля 2026 года

Оракул Ленорман / © ТСН

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День проходит под влиянием карт Всадник – Якорь – Коса .

Общая энергия дня

Эта комбинация говорит о новостях, резко изменяющих стабильную ситуацию. То, что долгое время оставалось неизменным, может потребовать быстрого решения или полного пересмотра планов.

Не все изменения будут комфортными, но большинство из них давно были необходимы.

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Работа и финансы

В профессиональной сфере возможны:

— срочные новости

— внезапное изменение договоренностей

— необходимость быстро реагировать на новые условия

- завершение одного этапа работы

Сегодня важно не придираться за старые сценарии.

Отношения

В отношениях возможен момент неожиданной честности.

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Возможны:

— резкий, но нужный разговор

- завершение неопределенной ситуации

— осознание того, что определенный формат отношений больше не работает

- изменение эмоциональной дистанции

То, что долго откладывалось, может наконец-то проговориться.

Психологическое состояние

Может быть ощущение, что события ускорились и требуют большей решительности.

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В то же время, внутренне вы уже готовы к переменам сильнее, чем думаете.

Совет от Ленормана

Не бойтесь менять то, что давно перестало работать.

Сегодня резкий поворот может стать началом гораздо лучшего сценария.

2 июля – это день неожиданных новостей и решений, сдвигающих жизнь вперед.

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Иногда именно внезапное изменение разрушает застой, в котором вы находились слишком долго.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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