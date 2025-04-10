Торговая война: Трамп назвал Си Цзиньпина другом, несмотря на пошлину для Китая

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с главой КНР Си Цзиньпином по урегулированию эскалации в торговой войне между двумя странами.

Об этом он заявил журналистам в Белом доме, пишет Укринформ .

"О, конечно, он мой друг. Он мне нравится. Конечно, я бы встретился с ним", - заявил Трамп в ответ на вопрос, рассматривает ли он возможность телефонного разговора или встречи с китайским лидером.

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Его заявление прозвучало на фоне взаимных шагов США и Китая, которые в течение нескольких последних дней объявляли о введении новых тарифов в ответ на действия друг друга.

Трамп сказал журналистам, что хотел бы заключить соглашения с другими странами, чтобы "сделать хорошо" для США. По его словам, большинство из них тоже хотят этого.