Трамп пригрозил ХАМАСу принудительным разоружением, если группировка не составит оружие добровольно

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме заявил о необходимости для группировки ХАМАС сложить оружие в рамках реализации его мирного плана.

Об этом сообщает Укринформ.

«Если они не сложат оружие, мы их разоружим», — подчеркнул американский лидер, отвечая на вопросы журналистов по переговорам с представителями ХАМАСа.

Трамп уточнил, что обсуждал с группировкой вопросы разоружения. «Я разговаривал с ХАМАСом и сказал: вы же собираетесь разоружиться, да? Да, сэр, мы собираемся разоружиться. На это они мне ответили. Они сложат оружие, или мы разоружим их», — заявил президент США.

На уточняющие вопросы, как именно Соединенные Штаты планируют это сделать, Трамп не ответил, однако отметил, что это должно произойти "очень быстро, в разумный период времени".

Он также подчеркнул важность возвращения заложников, удерживаемых ХАМАСом, а также тел погибших пленных.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о завершении войны в Газе.

Это большой день. Совершенно новое начало. Я думаю, ничего подобного еще не было. Любовь, которую я видел на улицах, была просто невероятной», - сказал он.

Напомним, 13 октября, боевики ХАМАС передали представителям «Красного креста» первых израильских заложников, удерживаемых в Секторе Газы. Пока их семеро. Увольнение произошло после договоренностей о перемирии в Секторе Газы.

Представители МККК должны передать уволенных людей израильским силам безопасности. Вскоре они прибудут в Израиль, где встретятся со своими семьями.