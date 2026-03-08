Трамп приказал курдам не вступать в войну против Ирана

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает вовлечение курдских формирований в боевые действия против Ирана, несмотря на их готовность принять участие в конфликте.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, сообщает The Wall Street Journal .

По словам Трампа, он отверг предложение привлечь курдов к войне, поскольку ситуация на Ближнем Востоке и без того сложна.

Реклама

«Они готовы вступить в войну, но я сказал им, что не хочу, чтобы они это делали. Конфликт и так достаточно сложен», — объяснил американский президент.

В Вашингтоне опасаются, что участие курдских сил может спровоцировать масштабные внутренние беспорядки в Иране. В частности, это способно подтолкнуть к выступлениям другие этнические группы, стремящиеся к автономии.

В то же время иранские государственные медиа сообщают, что иранские военные уже нанесли удары по позициям курдских формирований в регионе Курдистан в Ираке. Также Корпус стражей Исламской революции пригрозил «жестко подавить» любые сепаратистские движения, которые могут угрожать территориальной целостности страны.

Война США против Ирана: заявления Трампа о продолжительности и цели

Напомним, Дональд Трамп в пятницу, 5 марта, заявил, что США не будут заключать с Ираном никакого соглашения и намерены принять только его безоговорочную капитуляцию.

Реклама

Ранее американский президент выразил желание лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана после гибели аятоллы Али Хаменеи. Он признал, что Моджтаба Хаменеи, сын убитого верховного лидера, является вероятным преемником, но в то же время четко дал понять, что считает такой результат неприемлемым.

По словам Трампа, США хотят видеть во главе Ирана человека, способного принести «гармонию и мир», иначе через несколько лет конфликт может возобновиться.

На следующий день после начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана Дональд Трамп заявлял, что эта военная операция может занять ориентировочно четыре недели.

Впоследствии президент США заявил, что ход войны против Ирана превосходит ожидания Вашингтона.