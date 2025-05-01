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- Астрология
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Тревожное предсказание победительницы "Битвы экстрасенсов": когда ждать нового удара по Украине из Беларуси
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Победительница «Битвы экстрасенсов», тарологиня Яна Пасынкова сделала тревожное предупреждение о войне в Украине. Она считает, что до августа 2025 года есть угроза наступления из Беларуси.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале .
Яна Пасынкова отметила, что угроза со стороны Беларуси вполне реальна.
«Со стороны Беларуси есть абсолютно реальная угроза для нашего государства. До сих пор запланировано у них до восьмого месяца, то есть в ближайшие пару месяцев нанести удар сначала с воздуха, потом из воды, а дальше — пойти ножками», — сказала она.
Таролог заметила, что если россияне отважатся на это, то без успеха.