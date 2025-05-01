Тревожное предсказание победительницы "Битвы экстрасенсов": когда ждать нового удара по Украине из Беларуси

Таролог сделала предсказание о войне в Украине

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Победительница «Битвы экстрасенсов», тарологиня Яна Пасынкова сделала тревожное предупреждение о войне в Украине. Она считает, что до августа 2025 года есть угроза наступления из Беларуси.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале .

Яна Пасынкова отметила, что угроза со стороны Беларуси вполне реальна.

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«Со стороны Беларуси есть абсолютно реальная угроза для нашего государства. До сих пор запланировано у них до восьмого месяца, то есть в ближайшие пару месяцев нанести удар сначала с воздуха, потом из воды, а дальше — пойти ножками», — сказала она.

Таролог заметила, что если россияне отважатся на это, то без успеха.