Тарологиня Яна Пасинкова

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Победительница «Битвы экстрасенсов», тарологиня Яна Пасынкова сделала новое предсказание, есть ли угроза массированного удара в ближайшее время.

Об этом Пасынкова сказала на своем YouTube-канале.

Таролог также рассказала, где самая большая опасность и когда это может произойти.

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«В ближайшие 2-7 дней (Россия может нанести новый массированный удар по Украине — ред.). Там, где семьи отдыхают, там, где дети отдыхают, там, где мама с ребенком лежит, это может быть детский лагерь турбазы какие-нибудь. Там, где хранится богатство, золото — но это не в прямом смысле этого слова. То есть оно может гореть. Какие-то зерновые культуры, какое-то горючее, возможно. Вот такие цели. Такое пусть не сбывается», — сказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, Россия нанесла очередной массированный удар в ночь на 6 июня. Были и баллистика, и крылатые ракеты, и большое количество ударных БПЛА и дронов-иммитаторов. Всего оккупанты запустили по Украине 407 дронов и 44 ракеты.