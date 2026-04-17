Три ритуала и медитации на новолуние в Овне 17 апреля: как правильно загадать желание
Новолуние в Овне 17 апреля 2026 года открывает период новых начинаний и решительных действий — чтобы желания сбылись, важно правильно провести этот день и выполнить специальные ритуалы.
Новолуние в Овне — это момент силы, действия и запуска новых процессов. В этот день важно не только мечтать, но и закладывать ясное намерение и делать первый шаг. Астрологи советуют избрать одну практику и выполнить ее осознанно.
Ритуал "Искра немерения"
Этот ритуал помогает запустить новый этап в жизни.
Зажгите свечу (лучше всего красную или белую) и сосредоточьтесь на одном желании. Важно не распыляться — выберите то, что для вас сейчас главное.
Сформулируйте намерение вслух, например:
"Я уверенно начинаю новый этап и действую решительно".
После этого обязательно сделайте маленький шаг в реальности — именно действие "закрепляет" энергию новолуния в Овне.
Медитация "Внутренняя сила"
Эта практика помогает справиться со страхами и неуверенностью.
Сядьте удобно, закройте глаза и сконцентрируйтесь на дыхании. Представьте в груди яркий свет, который с каждым вдохом становится сильнее.
На выдохе мысленно повторяйте:
"Я имею силу действовать".
Достаточно 5–10 минут, чтобы почувствовать внутреннюю опору и покой.
Ритуал "Отпускание прошлого"
Перед новыми начинаниями важно освободить место.
Напишите на листе бумаги все, что сдерживает вас: страхи, сомнения, обиды. После этого порвите или сожгите его, воображая, что вы отпускаете эти эмоции.
Завершите словами:
"Я отпускаю прошлое и открываюсь новому".
Важно: новолуние в Овне работает через действие. Даже самый сильный ритуал не принесет результата, если после него ничего не меняется в реальной жизни.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.