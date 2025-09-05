Три знака зодиака, которые чаще всего разводятся: астрологи объяснили причину

Астрология / © ТСН.ua

Астрологи убеждены, что знак зодиака формирует черты характера, которые влияют не только на профессиональные успехи, но и на личную жизнь. Некоторым представителям гороскопа особенно сложно сохранять стабильные и долговременные отношения. Они чаще других оказываются перед выбором развода.

Близнецы отличаются непостоянством. Они хорошо знают, чего хотят от жизни, и могут искренне любить партнера. Однако, когда отношения приносят боль или перестают приносить радость, этот знак быстро охлаждается и теряет интерес. Близнецы способны разорвать связь без сожаления, вычеркнув человека из своей жизни.

Скорпионы сочетают в себе немало сильных и слабых сторон. Они умеют быть внимательными, заботливыми и преданными партнерами. Однако если видят, что их чувства и жесты не находят отклика, воспринимают это как сигнал к завершению отношений. Для Скорпиона равнодушие со стороны второй половинки — кратчайший путь к разводу.

Девы известны своим стремлением к идеалу. Они часто анализируют и оценивают каждый аспект отношений, выдвигая высокие, а иногда даже недостижимые требования. Если Дева начинает сомневаться в собственных чувствах или в искренности партнера, она решает не тратить время и прекращает союз.

Таким образом, именно непостоянство Близнецов, чувствительность Скорпионов и перфекционизм Дев чаще всего становятся причинами того, что эти знаки зодиака не могут долго удержать отношения.

