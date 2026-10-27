Три знака Зодиака накроет волна счастья и любви 28 октября: кому повезет

Гороскоп на 28 октября / © Credits

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В среду, 28 октября, для трёх знаков Зодиака может наступить благоприятный период в любви. Астрологи связывают это с оппозицией Венеры к Хирону, которая поможет прояснить давние проблемы в отношениях и найти путь к их решению.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Особенно заметными изменения могут оказаться для Львов, Стрельцов и Тельцов. Для одних этот день станет возможностью восстановить связь с партнером, а для других — оставить позади прошлые разочарования.

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Лев

Львам стоит обратить внимание на проблемы в отношениях, которые больше нельзя откладывать. Вместо того чтобы игнорировать противоречия, представителям этого знака советуют приложить усилия для их решения.

Оппозиция Венеры к Хирону может способствовать примирению и восстановлению близости. Если Львы готовы работать над отношениями, у них появится шанс сохранить важную для них связь и укрепить её.

Стрелок

Для Стрельцов настает время воспользоваться опытом, который они приобрели после предыдущих разочарований в любви. Пережитое, возможно, сделало их более осторожными, но в то же время научило честности и готовности вновь открыться чувствам.

Тем, у кого уже есть пара, стоит обсудить нерешенные вопросы, которые до сих пор влияют на отношения. Одиноким Стрельцам советуют не бояться проявлять инициативу и дать себе ещё один шанс на любовь.

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Телец

28 октября Тельцам, возможно, наконец станет ясно то, что долгое время вызывало сомнения в романтических отношениях. Представители этого знака смогут получить недостающую информацию и по-новому взглянуть на ситуацию.

Вместо догадок Тельцам стоит прямо поговорить с человеком, который их интересует, и задать вопросы, которые давно не дают им покоя. Полученный ответ может не только избавить от неопределённости, но и помочь партнёрам стать ближе друг к другу.

Напомним, астрологи предупредили, что 28 октября 2026 года — день, когда нас легко может обмануть окружение, в том числе и близкие нам люди — любимые, родные или друзья.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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