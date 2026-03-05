Три знака зодиака ощутят мощный приток энергии в марте — астрологи рассказали, к чему это приведет

прогноз астрологов / © Mixnews

Для некоторых знаков открывается период интеллектуального подъема, новых идей и активной коммуникации. По прогнозам астрологов, в марте перемены почувствуют Овен, Близнецы и Весы.

Пока звезды создают условия для творческих прорывов, смелых решений и важных знакомств.

Овен: время для решительных шагов

Овны почувствуют прилив вдохновения и желания действовать. Это подходящий период для запуска новых проектов и командной работы. В то же время, астрологи советуют избегать поспешных решений.

Близнецы: период интеллектуального роста

Для Близнецов месяц становится особенно активным. Усилится жажда знаний, возрастет количество контактов и возможностей для развития. Главное — не распылять внимание.

Весы: новые партнерства и идеи

Весы смогут улучшить коммуникацию в отношениях и работе. Период будет способствовать творческим инициативам и укреплению сотрудничества.

Астрологи советуют в это время открыть новые идеи и не бояться экспериментировать — энергия звезд будет способствовать обновлению и личному росту.

В то же время астрологи выделяют три знака, для которых весна станет переломным периодом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.