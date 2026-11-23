Астрология

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Воздействие нового астрологического периода могут ощутить представители всех знаков зодиака. В то же время, для трех из них этот период обещает стать особенно важным. Овнам, Близнецам и Девам следует обратить внимание на собственные чувства, отношения с окружающими и новые возможности.

Последняя неделя осени 2026 может побуждать людей больше прислушиваться к себе, переосмысливать личные желания и уделять внимание близким.

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Астрологический прогноз также связывает время с творчеством, поиском вдохновения и желанием укрепить важные отношения. Некоторые дела могут потребовать терпения, однако изменения помогут лучше понять свои потребности и определить дальнейшие цели.

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Особенно ощутимым этот период может стать для трех знаков зодиака.

Овен (21 марта-19 апреля)

Для Овнов наступает период повышенной эмоциональности и чувствительности. Представители этого знака могут острее реагировать на слова и поступки других людей, а также чаще полагаться на интуицию.

В то же время вырастет потребность в личном пространстве и заботе о себе. Астрологи советуют Овнам не спешить с выводами, быть более терпеливым к окружающим и не позволять эмоциям управлять важными решениями.

Близнецы (21 мая-20 июня)

Для близнецов этот астрологический переход может стать началом внутренней трансформации. Представители знака могут лучше понять свои чувства, желания и подлинные мотивы своих поступков.

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Это также благоприятное время для творчества, поиска новых увлечений и развития способностей. В то же время, Близнецам не стоит пытаться изменить все и сразу. Период перехода потребует покоя, последовательности и готовности постепенно двигаться вперед.

Дева (23 августа-22 сентября)

Для Дев ноябрь еще может принести прилив энергии и вдохновения. Представители знака могут почувствовать больше мотивации для новых проектов, профессиональных задач и личных начинаний.

Этот период следует использовать для определения целей и планирования следующих шагов. В то же время астрологи советуют Девам не забывать об отдыхе: чрезмерная нагрузка и стремление успеть все могут привести к истощению.

Внимание! Астрологические прогнозы носят развлекательный характер и не являются научно подтвержденными предсказаниями.

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Напомним, неделя до 29 ноября принесет много новостей, разговоров и ситуаций, которые потребуют скорых решений.

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