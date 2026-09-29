Три знака зодиака получат подарок от Вселенной уже 30 сентября: кто в числе счастливчиков

Гороскоп на 30 сентября / © ТСН.ua

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В среду, 30 сентября, для трёх знаков зодиака может начаться особенно благоприятный период. Астрологи связывают эти изменения с оппозицией Меркурия к Хирону — транзитом, который поможет по-новому взглянуть на прошлый опыт и воспользоваться его результатами.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Для Козерогов, Дев и Рыб события этого дня могут стать своеобразной наградой за пройденный путь. Ошибки и трудности, которые раньше казались лишь препятствиями, теперь способны превратиться в ценный опыт и открыть путь к процветанию.

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Козерог

30 сентября Козерогам стоит оглянуться назад и проанализировать свои решения. Особое значение будут иметь не сами ошибки, а выводы, которые удалось из них сделать.

Именно накопленные знания могут стать главным преимуществом представителей этого знака. Астрологи прогнозируют возможность использовать свой опыт для достижения важных целей, в частности в финансовой сфере. Для Козерогов это может стать началом пути к большему благосостоянию.

Дева

Для Дев оппозиция Меркурия к Хирону станет напоминанием о том, как далеко они уже продвинулись. У представителей этого знака за плечами может быть непростой опыт, однако именно он преподал им важные уроки.

30 сентября представится шанс использовать пережитое в своих интересах. То, что когда-то воспринималось как неудача, теперь может стать основой для новых возможностей и процветания.

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Рыбы

Астрологи советуют Рыбам избавиться от внутренних сомнений, которые могли мешать им стремиться к большему. Представители этого знака могут осознать, что главным препятствием на пути к желаемому была неуверенность в собственных силах.

30 сентября ситуация может измениться. Рыбы будут готовы позволить себе больше и воспользоваться возможностями, ведущими к благополучию. Главным подарком этого дня для них станет осознание собственной ценности и готовность двигаться вперёд.

Напомним, астрологи предупредили, что 30 сентября 2026 года — день, когда нужно отбросить сомнения и нерешительность и начать двигаться вперёд — к заветной цели.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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