Три знака зодиака вступают в новую эру от 1 ноября: кого ждет прорыв

Гороскоп на 1 ноября 2026 года / © Credits

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С 1 ноября 2026 года для трёх знаков зодиака начнётся период важных перемен. По прогнозам астрологов, противостояние Луны в Льве и Плутона в Водолее придаст им решимости, смелости и желания изменить свою жизнь.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Астрологи считают, что этот период особенно благоприятен для тех, кто давно стремился к новым впечатлениям, творческой реализации или личностному развитию. Сильнее всего влияние астрологического аспекта ощутят Тельцы, Весы и Рыбы.

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Телец

Для Тельцов ноябрь может стать месяцем приключений и неожиданных решений. Представители этого знака почувствуют сильное желание сменить привычную обстановку, отправиться в путешествие или встретиться с друзьями, которые живут далеко.

Опозиция Луны и Плутона усилит их решимость. Тельцы будут готовы действовать, даже если на их пути будут возникать препятствия. Астрологи советуют не откладывать давно задуманные планы, ведь именно с 1 ноября может начаться новый этап их жизни.

Весы

Терезов ждёт период внутренних перемен. Под влиянием Плутона представители этого знака начнут по-другому воспринимать себя, свои желания и будущее.

Несмотря на неопределённость, такие изменения не испугают Весов. Наоборот, они проявят интерес к новым возможностям и будут готовы оставить позади то, что мешает двигаться вперёд.

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Астрологи отмечают, что для Весов это лишь начало длительного процесса личностного развития. Главное — не бояться неизвестного и позволить себе меняться.

Рыбы

Для Рыб начало ноября обещает стать временем вдохновения, творчества и новых начинаний. Представители этого знака могут почувствовать, что настал подходящий момент для воплощения идей, которые раньше оставались лишь мечтами.

Этот период может оказаться особенно благоприятным для творческих занятий. Рыбы будут более открыты к экспериментам, необычным решениям и приключениям, способным изменить их взгляды на жизнь.

По прогнозу астрологов, готовность рисковать и выходить за рамки привычного поможет Рыбам начать важный этап личных перемен.

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Напомним, астрологи предупредили, что 1 ноября 2026 года — день тёмной энергетики, когда нами руководят не разум и логика, а интуиция и инстинкты.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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