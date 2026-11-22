Знаки зодиака

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Новая неделя, по астрологическим прогнозам, может стать судьбоносной для Дев, Близнецов и Рыб.

Эта неделя символически связывается с желанием более тщательно планировать будущее, пересматривать договоренности и сосредотачиваться на практических вопросах. Следующие 7 дней могут стать удачным временем для работы с документами, финансами, обучением и незавершенными задачами. В то же время чрезмерное внимание к мелочам может приводить к излишним переживаниям и склонности критиковать себя и других. Поэтому важно не пытаться контролировать абсолютно все и оставлять простор для гибкости.

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На что обратить внимание трем знакам зодиака

Дева (23 августа-22 сентября)

Для Дев этот период может стать возможностью сосредоточиться на собственных целях и пересмотреть планы. В астрологической трактовке Меркурий в этом знаке усиливает внимание к деталям, помогает систематизировать информацию и находить практические решения.

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Представителям знака следует уделить внимание работе, обучению и личным проектам. В то же время, не следует требовать от себя идеального результата во всем: чрезмерная тщательность может мешать двигаться вперед.

Близнецы (21 мая-20 июня)

В астрологии новую неделю связывают с усилением внимания к бытовым и семейным вопросам.

Это может быть подходящее время, чтобы разобраться с финансами, домашними делами или рабочими задачами, которые долго откладывались. Близнецам также советуют обдумать долгосрочные планы и определить конкретные шаги по их реализации.

Рыбы (19 февраля-20 марта)

Рыбам следует акцентировать внимание на отношениях, общении и договоренностях. Новую неделю следует использовать, чтобы откровенно обсудить важные вопросы с близкими или коллегами.

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Астрологи советуют не делать поспешных выводов и внимательнее относиться к словам других людей. Четкость в общении поможет избежать недоразумений, а готовность выслушать другую сторону — найти компромисс.

Напомним, ранее речь шла о событиях по китайской астрологии, в частности, о Дне избавления от Металлической Крысы, который символизирует освобождение от трудностей и поиск новых возможностей. В то же время энергия луны Земляной Свиньи будет способствовать эмоциональной стабильности и ощущению уверенности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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