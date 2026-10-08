Трудности уйдут: 4 китайских знака зодиака почувствуют приятные перемены 8 октября

Китайский гороскоп на 8 октября / © AP

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Для четырёх знаков китайского зодиака четверг, 8 октября, может стать днём, когда многие дела наконец-то начнут даваться легче. Астрологи связывают это с энергией Деревянного Кролика, которая способствует новым начинаниям без лишней спешки и напряжения.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Собака

8 октября Собаки, наконец, могут почувствовать, что часть нагрузки спадает. Вместо того чтобы самостоятельно разбираться со всеми делами, они могут получить поддержку от окружающих — причём даже без прямой просьбы о помощи.

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Для представителей этого знака, привыкших брать на себя много обязанностей и заботиться о других, это станет возможностью восстановить силы. Благодаря этому и последующие трудности могут восприниматься уже не столь изнурительными.

Свинья

Для Свиньи четверг обещает быть спокойным днём без лишней суеты. Дела могут складываться на удивление удачно, а препятствий, которые обычно отнимают время и силы, будет значительно меньше.

Именно поэтому 8 октября считается подходящим моментом, чтобы сделать первый шаг к новой цели. Даже если замысел кажется слишком сложным или амбициозным, в этот день двигаться вперёд может оказаться проще, чем ожидалось.

Коза

Козе облегчение могут принести, прежде всего, отношения с людьми. В четверг окружающие будут более открыты для общения и сотрудничества, поэтому представителям этого знака не придется постоянно беспокоиться из-за чужих реакций.

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Это позволит уделить больше внимания собственным желаниям и потребностям. Решения, которые раньше могли вызывать сомнения, 8 октября также могут показаться гораздо более очевидными.

Кролик

Кролик окажется в особенно благоприятном положении, ведь энергия дня соответствует именно этому знаку китайского зодиака. Благодаря этому события могут развиваться более естественно, а обстоятельства — чаще складываться в его пользу.

Особое внимание стоит уделить новым начинаниям. Согласно астрологическому прогнозу, то, что Кролик начнёт 8 октября, в дальнейшем может быть легче продолжать. Также в этот день представителям этого знака советуют прислушиваться к интуиции при выборе дальнейшего пути.

Напомним, астрологи предупредили, что 8 октября 2026 года — день мощной энергетики, которая оказывает негативное влияние на всё живое на Земле, и мы в этом смысле — не исключение.

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Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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