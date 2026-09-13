Трудные времена заканчиваются: 4 знака китайского зодиака, которых ждут перемены с 13 сентября

Китайский гороскоп / © Pexels

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С 13 сентября 2026 года для четырёх знаков китайского зодиака может завершиться непростой период. Согласно астрологическому прогнозу, изменения в первую очередь коснутся отношений, общения с близкими и внутреннего состояния.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Воскресенье, 13 сентября, по китайскому календарю станет Днём посвящения Металлического Тигра в месяц Огненного Петуха и год Огненной Лошади. Считается, что сочетание Металла и Тигра способствует решительности: первый помогает эмоционально дистанцироваться от проблемы, а второй — набраться смелости и перейти к действиям. День посвящения также связывают с новыми начинаниями.

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Тигр

Для Тигров сложный период может подойти к концу в сфере личных отношений. В последнее время представители этого знака, возможно, чувствовали, что ситуация зашла в тупик, при этом ожидая, что первый шаг сделает другой человек.

13 сентября ситуация может измениться. Тигры будут готовы сами начать важный разговор и принять решение, которое сочтут правильным. Вместо того чтобы возвращаться к прошлым проблемам, внимание постепенно сместится на будущее.

Свинья

Для Свиней ключевой темой дня станет компромисс. Ситуация, которой они долгое время пытались избежать, может наконец сдвинуться с мертвой точки.

Речь идет об отношениях с человеком, с которым в последнее время возникла взаимная отстраненность. Откровенный разговор может принести больше облегчения, чем опасений. По прогнозам, у сторон будет шанс услышать друг друга и найти решение, которое не будет односторонним.

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Собака

В последнее время собаки, возможно, остро ощущали одиночество и переживали непростой эмоциональный период. Однако с 13 сентября ситуация может начать меняться благодаря общению.

Представители этого знака могут сами восстановить контакт с людьми, от которых отдалились, и понять, кто действительно хочет оставаться рядом. Новые знакомства и совместные планы помогут вернуть чувство принадлежности и постепенно избавиться от одиночества.

Лошадь

Для Лошадей этот тяжёлый период был связан с пессимистичным взглядом на будущее и постоянным возвращением к неудачному опыту прошлого. Облегчение может наступить тогда, когда они перестанут пытаться мысленно исправить то, что уже не сложилось.

13 сентября Кони могут согласиться на предложение или приглашение, которое раньше, вероятно, отклонили бы. Неприятные переживания не обязательно исчезнут сразу, однако представители этого знака будут готовы не позволять им мешать новым впечатлениям и снова начнут получать удовольствие от жизни.

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Напомним, что астрологи предупреждают: 13 сентября 2026 года — день, который астрологи условно, но четко делят на две равнозначные части.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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