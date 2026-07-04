Трудный период подходит к концу: 4 знака китайского зодиака получат хорошие новости 4 июля

Китайский гороскоп / © Pexels

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В субботу, 4 июля 2026 года, для четырёх знаков китайского гороскопа может завершиться непростой период. По прогнозу астрологов, этот день пройдет под влиянием Земляного Кролика в месяц Деревянного Лошади и год Огненной Лошади.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Энергия этого дня, как отмечают астрологи, помогает не зацикливаться на проблемах, а искать простые решения. Речь идет о периоде, когда мягкость, внимательность и готовность действовать могут дать лучший результат, чем давление или попытки любой ценой добиться своего.

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Суббота может оказаться особенно благоприятной для Кролика, Быка, Собаки и Лошади.

Кролик

Для Кролика 4 июля может принести неожиданное предложение или подарок, на который он уже не рассчитывал. Ситуация может измениться в его пользу, а окружающие начнут интересоваться его желаниями и потребностями.

Астрологи советуют Кроликам не воспринимать этот успех как случайность. Происходящее может быть результатом их прежнего усердия и умения оставаться верными себе.

Бык

Тельцам в субботу, вероятно, придётся обратиться за помощью, хотя сделать это будет непросто. Представители этого знака могут почувствовать, что самостоятельно справиться с определённой ситуацией не получается.

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Несмотря на внутреннее сопротивление, просьба о поддержке может принести лучший результат, чем ожидалось. Вместо отказа или осуждения «Быки» могут получить именно то, на что надеялись, а возможно — даже больше.

Собака

Для Собак тяжелые времена могут закончиться тогда, когда они перестанут сомневаться в своих решениях. Представители этого знака часто учитывают интересы других людей, поэтому им бывает сложно сделать выбор.

4 июля Собаки могут понять, что без их действий ситуация не сдвинется с места. Именно чуткость и внимательность к окружающим помогут им правильно договориться, уладить важный вопрос и получить одобрение за свои усилия.

Лошадь

Лошадям этот день может помочь решиться на важный шаг, связанный с мечтой или личной страстью. Они могут долго колебаться из-за возможных жертв и ответственности, но 4 июля решение рискнуть может оказаться правильным.

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По прогнозу астрологов, самый сложный этап для Лошадей может остаться позади именно тогда, когда они скажут «да» своей цели. Это даст ощущение свободы и уверенности в дальнейшем движении.

Напомним, астрологи предупреждают, что 4 июля 2026 года — день, когда нам удается преодолеть собственные сомнения и двинуться к новой — профессиональной или личной — цели.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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