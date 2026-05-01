Цветочное полнолуние 1 мая: 10 аффирмаций и манифестаций для внутреннего баланса
Цветочное полнолуние 1 мая — период эмоционального пика, когда особенно важно фокусироваться на собственных мыслях и намерениях.
Цветочное полнолуние 1 мая — подходящее время, чтобы зафиксировать намерения и поработать с афирмациями, которые помогают стабилизировать эмоциональное состояние.
В настоящее время многие обращаются к аффирмациям и манифестациям как способу упорядочить мысли, снизить уровень тревожности и сформулировать личные цели. Речь идет не о магическом мышлении, а о психологической практике, которая помогает зафиксировать намерение и лучше осознать собственные потребности.
ТСН.ua собрал 10 аффирмаций, которые можно использовать в день Цветочного полнолуния.
10 аффирмаций и манифестаций
Я позволяю себе завершить, что больше не работает для меня.
Я отпускаю прошлое без сожаления и освобождаю место для нового.
Я ценю себя и свои ресурсы.
Я выбираю стабильность и внутренний баланс.
Я принимаю свои эмоции без порицания.
Я открыт/открыта к изменениям, которые ведут меня к развитию.
Я доверяю процессу своей жизни.
Я создаю простор для покоя и ясности.
Я позволяю себе двигаться вперед в своем темпе.
Я благодарен/благодарен за все, что есть сегодня.
Аффирмации рекомендуют проговаривать вслух или записывать, сосредотачиваясь на ощущениях, которые они вызывают. Лучше всего делать это в спокойной атмосфере, без лишних раздражителей.
Эксперты психологии подчеркивают: регулярная формулировка положительных установок может помочь снизить уровень стресса и лучше структурировать мышление.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.