Цветочное полнолуние 1 мая: 10 аффирмаций и манифестаций для внутреннего баланса

Цветочное полнолуние 1 мая — подходящее время, чтобы зафиксировать намерения и поработать с афирмациями, которые помогают стабилизировать эмоциональное состояние.

В настоящее время многие обращаются к аффирмациям и манифестациям как способу упорядочить мысли, снизить уровень тревожности и сформулировать личные цели. Речь идет не о магическом мышлении, а о психологической практике, которая помогает зафиксировать намерение и лучше осознать собственные потребности.

ТСН.ua собрал 10 аффирмаций, которые можно использовать в день Цветочного полнолуния.

10 аффирмаций и манифестаций

Я позволяю себе завершить, что больше не работает для меня. Я отпускаю прошлое без сожаления и освобождаю место для нового. Я ценю себя и свои ресурсы. Я выбираю стабильность и внутренний баланс. Я принимаю свои эмоции без порицания. Я открыт/открыта к изменениям, которые ведут меня к развитию. Я доверяю процессу своей жизни. Я создаю простор для покоя и ясности. Я позволяю себе двигаться вперед в своем темпе. Я благодарен/благодарен за все, что есть сегодня.

Аффирмации рекомендуют проговаривать вслух или записывать, сосредотачиваясь на ощущениях, которые они вызывают. Лучше всего делать это в спокойной атмосфере, без лишних раздражителей.

Эксперты психологии подчеркивают: регулярная формулировка положительных установок может помочь снизить уровень стресса и лучше структурировать мышление.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

