Цветочное полнолуние 1 мая 2026 года: гороскоп для всех знаков зодиака.

Цветочное полнолуние / © ТСН.ua

1 мая 2026 года на небе взойдет так называемое Цветочное полнолуние — традиционное название майского полнолуния, связанное с периодом активного цветения природы. Она символизирует расцвет, пик энергии и момент, когда результаты предыдущих действий становятся очевидными.

В астрологии полнолуние означает завершение циклов, подведение итогов и обострение эмоций. В этот раз особенно актуальны вопросы стабильности, материальных ресурсов, отношений и внутренней опоры.

Овен

Финансовые вопросы выходят на первый план. Следует избегать импульсивных затрат и сосредоточиться на практических решениях.

Телец

Это одно из ключевых наводнений для вас. Возможны личные изменения, новые решения и переосмысление собственных ценностей.

Близнецы

Время для работы. Следует обратить внимание на эмоциональное состояние и дать себе паузу.

Рак

Возможны изменения в кругу общения. Некоторые связи могут отойти, но появятся новые.

Лев

Вопросы карьеры и статуса выходят на первый план. Возможны важные решения или признание.

Дева

Растет потребность в развитии. Это подходящий период для обучения, путешествий и расширения мировоззрения.

Весы

Обостряются темы доверия, общих ресурсов и близости. Следует избегать крайностей.

Скорпион

Полнолуние активирует сферу партнерства. Возможны как завершения, так и новые этапы в отношениях.

Стрелец

Обратите внимание на здоровье и ежедневные привычки. Организм может сигнализировать о переутомлении.

Козерог

Период творчества и эмоциональной открытости. Романтические события могут набрать обороты.

Водолей

Фокус смещается на дом и семью. Возможны решения по жилью или семейным вопросам.

Рыбы

Важная информация или разговоры могут повлиять на дальнейшие шаги.

Астрологи советуют в период Цветочной полнолуния не спешить с резкими решениями, а завершать начатое, анализировать собственные потребности и отпускать то, что утратило актуальность.

Цветочное полнолуние 1 мая 2026 года принесет эмоциональные кульминации, завершение важных процессов и заставит много знаков зодиака пересмотреть свои ценности и отношения.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

