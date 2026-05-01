Цветочное полнолуние 1 мая 2026 года: гороскоп для всех знаков зодиака.
Цветочное полнолуние 1 мая открывает период эмоциональных кульминаций, завершений и переоценки жизненных приоритетов для всех знаков зодиака.
1 мая 2026 года на небе взойдет так называемое Цветочное полнолуние — традиционное название майского полнолуния, связанное с периодом активного цветения природы. Она символизирует расцвет, пик энергии и момент, когда результаты предыдущих действий становятся очевидными.
В астрологии полнолуние означает завершение циклов, подведение итогов и обострение эмоций. В этот раз особенно актуальны вопросы стабильности, материальных ресурсов, отношений и внутренней опоры.
Овен
Финансовые вопросы выходят на первый план. Следует избегать импульсивных затрат и сосредоточиться на практических решениях.
Телец
Это одно из ключевых наводнений для вас. Возможны личные изменения, новые решения и переосмысление собственных ценностей.
Близнецы
Время для работы. Следует обратить внимание на эмоциональное состояние и дать себе паузу.
Рак
Возможны изменения в кругу общения. Некоторые связи могут отойти, но появятся новые.
Лев
Вопросы карьеры и статуса выходят на первый план. Возможны важные решения или признание.
Дева
Растет потребность в развитии. Это подходящий период для обучения, путешествий и расширения мировоззрения.
Весы
Обостряются темы доверия, общих ресурсов и близости. Следует избегать крайностей.
Скорпион
Полнолуние активирует сферу партнерства. Возможны как завершения, так и новые этапы в отношениях.
Стрелец
Обратите внимание на здоровье и ежедневные привычки. Организм может сигнализировать о переутомлении.
Козерог
Период творчества и эмоциональной открытости. Романтические события могут набрать обороты.
Водолей
Фокус смещается на дом и семью. Возможны решения по жилью или семейным вопросам.
Рыбы
Важная информация или разговоры могут повлиять на дальнейшие шаги.
Астрологи советуют в период Цветочной полнолуния не спешить с резкими решениями, а завершать начатое, анализировать собственные потребности и отпускать то, что утратило актуальность.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.