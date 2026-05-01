Цветочное полнолуние 1 мая: почему оно так называется и что означает

В ночь на 1 мая 2026 года на небе взошла полная Луна, которую в народе называют Цветочным полнолунием. Такое название происходит из традиций североамериканских индейских племен, которые давали каждому полное собственное имя в соответствии с сезонными изменениями в природе.

Цветочное полнолуние 1 мая получило свое название из-за сезона цветения, а не из-за особого цвета Луны.

Именно май в Северном полушарии – это период активного цветения растений. Луга и леса покрываются цветами, а природа достигает одного из пиков своей жизненной силы. Поэтому полнолуние этого месяца и стали называть Цветочной.

Впоследствии эти названия переняли европейские колонисты, а позже они стали популярны во всем мире, в том числе и в Украине. Сегодня такие названия часто используются в медиа и популярной астрологии.

Иногда Цветочное полнолуние также называют Молочным или Зеленым, однако эти варианты менее распространены.

Астрономы отмечают: цвет Луны во время полнолуния обычно не меняется и зависит только от атмосферных условий, а не от его "названия".

