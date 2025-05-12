Цветочное полнолуние 12 мая 2025 года: особенности периода и что следует сделать

Цветочное полнолуние / © ТСН

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Цветочное полнолуние 12 мая 2025 приходится на знак Скорпиона, поэтому кроме весенней красоты, она несет с собой глубину, эмоциональность и потребность в очищении. Это время, когда эмоции могут выходить на поверхность – неожиданно, сильно, иногда даже немного резко. Но именно это позволяет избавиться от того, что мешает двигаться дальше.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Этот период хорошо подходит для освобождения — от лишних вещей, старых обид, изнурительных связей. Можно убрать дом, написать письмо, которое не пришлете, или просто позволить себе побыть наедине. Все, что помогает навести порядок – не только снаружи, но и в себе.

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Хорошо работают практики, связанные с водой – теплая ванна с солью и цветами, прогулка у реки или озера. В это время следует прислушиваться к телу: если появляется усталость или напряжение, это сигнал, который стоит остановиться и позаботиться о себе.

Скорпион добавляет энергию трансформации. Это хороший момент, чтобы что-то завершить или честно сказать себе, что уже потеряло смысл. И вместе с тем — подготовиться к новому, к чему-то более искреннему и настоящему.

Это полнолуние о внутренней честности, об отпущении, о восстановлении. И о весне – не только вокруг, но и в себе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.