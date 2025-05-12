Цветочное полнолуние 12 мая 2025 года: аффирмации для увеличения прибыли

Цветочное полнолуние 12 мая 2025 года / © ТСН.ua

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В ночь Цветочного полнолуния — 12 мая 2025 года — Луна будет находиться в знаке Скорпиона. Это особенное время для трансформации, глубокого очищения и привлечения желаемого, в частности финансового благосостояния. Полнолуние в Скорпионе — это про глубину, интуицию, энергетические ресурсы и восстановление силы. Именно поэтому оно отлично подходит для практик с денежными намерениями.

Что такое аффирмация?

Аффирмации — это короткие, позитивные формулы, которые помогают перепрограммировать мышление. Повторяя их регулярно (особенно в энергетически насыщенные периоды, например полнолуние), мы усиливаем собственные намерения и открываемся новым возможностям. Во время полнолуния аффирмации лучше работают, потому что подсознание особенно чувствительно к информации.

Аффирмации для увеличения прибыли на Цветочное полнолуние:

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Я открываюсь финансовым возможностям, что ведут меня к благополучию. Деньги приходят ко мне легко, естественно и в нужное время. Я ценю свой труд, и Вселенная вознаграждает меня достойно. Все, что я делаю, доставляет мне прибыль и удовольствие. Я заслуживаю достатка во всех его проявлениях. Моя энергия привлекает щедрость, поддержку и успех. Я с любовью принимаю растущий каждый день финансовый поток. Каждый шаг, который я делаю, ведет меня к стабильности и росту. Моя прибыль постоянно растет в гармонии с моими ценностями. Я доверяю Вселенной: все, что мне нужно, приходит вовремя.

Цветочное полнолуние — это символ расцвета. В мае природа находится на пике цветения, и эта энергия вдохновляет раскрытие личных ресурсов, талантов и потенциала. Нынешнее полнолуние в Скорпионе открывает глубинные процессы: отпустите страхи, связанные с деньгами, и позвольте себе свободно получать. Это также подходящий момент, чтобы переписать внутренние убеждения, блокирующие финансовую реализацию.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.