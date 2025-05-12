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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Цветочное полнолуние 12 мая 2025 года: что категорически запрещено делать

Полнолуние 12 мая 2025 года помогает добраться до самой сути.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Цветочное полнолуние

Цветочное полнолуние / © ТСН

Цветочное полнолуние 12 мая 2025 приходится на эмоционально глубокий знак Скорпиона, поэтому, несмотря на нежное название, этот период несет сильную трансформационную энергию. Все, что накапливалось внутри, может вынырывать наружу — и не всегда удобным способом. Это полнолуние, которое заставляет углубиться, навести порядок в чувствах, избавиться от старика.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Особенности периода

  • Подсвечиваются темы утрат, ревности, боли, манипуляций, внутренних страхов.

  • Растет эмоциональная чувствительность — слезы, обиды, вспышки гнева могут казаться непропорциональными.

  • Может возникнуть необходимость в откровенных разговорах, даже если они болезненны.

  • Тело острее реагирует на усталость, токсины, перегрузки.

  • С другой стороны, идеальный момент для ритуалов очищения, энергетической детоксикации, отпускания старика.

Что категорически нельзя делать во время этой полноты

  • Не начинайте важных дел. Ни новые проекты, ни большие сделки — все, что начнется в момент слишком сильных эмоций, будет нести их отпечаток.

  • Не принимайте судьбоносные решения. Можно учесть, подумать, но не стоит окончательно определяться.

  • Не провоцируйте конфликты. Все сказанное на эмоциях может затем больно отозваться.

  • Не жмите на себя. Если вы истощены, дайте себе право отдохнуть, не перегружайте тело физически.

  • Не вытесняйте эмоции. Но и не захлебывайтесь ими. Дайте им пространство – через письмо, творчество, слезы – без осуждения.

  • Не обманывайтесь. Полнолуние в Скорпионе особенно больно наказывает за самообман.

Это период, когда все слишком громкое, слишком чувствительное, слишком острое. Но в то же время это шанс вырвать с корнем то, что уже не ваше, и сделать место для новых цветов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .

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