Цветочное полнолуние 12 мая 2025 года: что категорически запрещено делать

Цветочное полнолуние / © ТСН

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Цветочное полнолуние 12 мая 2025 приходится на эмоционально глубокий знак Скорпиона, поэтому, несмотря на нежное название, этот период несет сильную трансформационную энергию. Все, что накапливалось внутри, может вынырывать наружу — и не всегда удобным способом. Это полнолуние, которое заставляет углубиться, навести порядок в чувствах, избавиться от старика.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Особенности периода

Подсвечиваются темы утрат, ревности, боли, манипуляций, внутренних страхов.

Растет эмоциональная чувствительность — слезы, обиды, вспышки гнева могут казаться непропорциональными.

Может возникнуть необходимость в откровенных разговорах, даже если они болезненны.

Тело острее реагирует на усталость, токсины, перегрузки.

С другой стороны, идеальный момент для ритуалов очищения, энергетической детоксикации, отпускания старика.

Что категорически нельзя делать во время этой полноты

Не начинайте важных дел. Ни новые проекты, ни большие сделки — все, что начнется в момент слишком сильных эмоций, будет нести их отпечаток.

Не принимайте судьбоносные решения. Можно учесть, подумать, но не стоит окончательно определяться.

Не провоцируйте конфликты. Все сказанное на эмоциях может затем больно отозваться.

Не жмите на себя. Если вы истощены, дайте себе право отдохнуть, не перегружайте тело физически.

Не вытесняйте эмоции. Но и не захлебывайтесь ими. Дайте им пространство – через письмо, творчество, слезы – без осуждения.

Не обманывайтесь. Полнолуние в Скорпионе особенно больно наказывает за самообман.

Это период, когда все слишком громкое, слишком чувствительное, слишком острое. Но в то же время это шанс вырвать с корнем то, что уже не ваше, и сделать место для новых цветов.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .