Цветочное полнолуние 12 мая 2025 года: что означает с точки зрения астрологии, астрономии и эзотерики

Цветочное полнолуние / © ТСН

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Цветочное полнолуние 12 мая 2025 года — это не просто красивое явление на ночном небе, а символический, энергетически насыщенный момент, влияющий на природу, внутреннее состояние людей и ритмы Вселенной. Эта полная Луна получила название "Цветочная" из-за расцвета весенней флоры, традиционно ассоциирующейся с серединой мая. Взглянем на него с трех уровней: астрономического, астрологического и эзотерического.

Цветочное полнолуние 12 мая 2025 года: астрономия

Цветочное полнолуние состоится 12 мая 2025 года в 16:28 по Киеву, когда Луна достигнет фазы полной в знаке Скорпиона. На этой фазе Луна полностью освещена Солнцем, находящимся напротив него — в Тельце. Это одна из самых ярких и выразительных полных месяцев весны. Его можно будет наблюдать на вечернем небе уже 11 и 12 мая.

Цветочное полнолуние 12 мая 2025 года: астрология

Полнолуние в Скорпионе традиционно связано с глубинными эмоциональными процессами, трансформацией, темами власти, контроля, интуиции и скрытого. Ось Телец-Скорпион активирует вопросы ресурса: физического, материального и энергетического. В этот раз акцент — на эмоциональную очистку, решение энергетических узлов в отношениях, освобождение от зависимостей и страхов. Это хорошее время для:

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глубокого самоанализа,

практик прощения,

завершение "старых историй".

Полнолуние может поднять то, что вы обычно избегаете. Но это не для того, чтобы вас разрушить, а чтобы вы наконец-то исцелились.

Цветочное полнолуние 12 мая 2025 года: эзотерика

В традициях многих народов майское полнолуние было посвящено богиням плодородия и весны — Флоре, Майи и т.д.

ритуалы на очищение энергии тела и дома (с использованием соли, дыма, трав),

призывы к высшим силам с просьбой о поддержке в смене,

работа с руническими и Таро-символами, связанными с трансформацией (руна "Халагаз", карта "Смерть" в Таро - как обновление).

Символами этой полнолуния могут быть также вода, цветы (особенно пионы и сирень), свечи пурпурного цвета и камни — обсидиан или малахит.

Особенности периода

Усиление интуиции, сновидений и сенситивности.

Возможны эмоциональные волны, всплески ревности, страхов, желание "контролировать".

Благоприятный период для психологической терапии, практик "внутреннего исцеления".

Избегание манипуляций, токсических связей, энергетических "вампиров".

Цветочное полнолуние 12 мая — это приглашение к глубокой очистке и обновлению. Это момент, когда стоит позволить себе проститься с обузой прошлого, посмотреть в глаза правде, и с доверием к себе двигаться дальше. Энергия этой полнолуния может быть турбулентной — но и чрезвычайно целительной, если ею уметь управлять.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.