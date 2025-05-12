Цветочное полнолуние 12 мая 2025 года: почему такое название

Цветочное полнолуние / © ТСН

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Цветочное полнолуние 12 мая 2025 года получило свое название от обильного цветения, которое приходится на май в Северном полушарии. Это период, когда природа будто взрывается красками: расцветают яблони, сирень, ландыши, и земля буквально покрыта цветочным ковром. Название "цветочная" - одно из традиционных, которое используется в Северной Америке, и происходит от обычая древних племен связывать каждое полнолуние с явлением природы, характерным для этого времени.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Названия апрельского/майского полнолуния в других традициях:

Алгонкинские племена (Северная Америка) - Flower Moon (Цветочная Полнолуние) - символизирует время цветения и сбора трав для лечения.

Европейский фольклор : Молочное полнолуние (Milk Moon) — у кельтов и англосаксов, потому что именно в мае коровы давали больше молока. Заячье полнолуние (Hare Moon) — связано с плодородием, поскольку зайцы символизировали воспроизведение. Светящееся полнолуние (Bright Moon) — у скандинавов, потому что небо уже ясно, ночи становятся светлее.



Китайская традиция — в этот период отмечают праздники, связанные с весной, но полнолуние мая также ассоциируют с гармонией Инь и Ян в природе.

Буддистская традиция — в некоторые годы полнолуние мая приходится на Весак – день рождения, просветления и смерти Будды.

Нюансы периода 12 мая 2025 года:

Астрономически — это полнолуние в Скорпионе (если уточнить по эфемеридам), а значит, период будет эмоционально насыщенным, с глубокими внутренними трансформациями. Энергия Скорпиона усиливает потребность в обновлении, очищении, отпуске.

Энергетически — это хорошее время для ритуалов очищения, работы с подсознанием, прощения себя и других.

Психологически могут обостряться интуиция, ревность, чувство несправедливости, но это и время для исцеления внутренних травм.

Естественно — пик весны, когда все активно растет, поэтому это подходящий период для посевов, сбора лекарственных трав, заботы о саде и теле.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.