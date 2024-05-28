У Близнецов улучшатся дела, а Девам стоит отдохнуть: гороскоп по картам Таро на 28 мая 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 28 мая 2024 года рассказывает, что дела улучшатся у Близнецов, а Скорпионам нужно больше огня.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 28 мая 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Достойно работайте и получите вознаграждение за свой труд. В отношениях ждите приятных сюрпризов. На работе не бойтесь браться за что-нибудь новое.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Действуйте достойно. В отношениях ваша работа даст плоды. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Туз пентаклей"

Дела улучшаются. Наслаждайтесь любовью. На работе ищите прибыльный проект.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Смерть"

Ожидайте перемен. В отношениях все может кардинально измениться. Поддайте жару на работе, потому что впереди что-то новое.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Маг"

Уравновесьте свои светлые и темные стороны. В любви ищите баланс между страстью и невинностью. На работе старайтесь гармонии между разумом и желаниями сердца.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Тройка кубков"

За рутинными делами не забывайте отдыхать. В отношениях устройте романтический ужин. А на работе лучше взять отгул.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Умеренность"

Не переливайте из пустого в пустое. Найдите точку опоры в отношениях. На работе не бойтесь делать первый шаг.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Паж жезлов"

Покажите больше огня. Разместите страсти в отношениях. На работе вас ждут новые вызовы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Королева кубков"

Не бойтесь показывать эмоции. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрой женщины. Слушайте интуицию на работе.

КОЗЕРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Повешенный"

Всё может перевернуться с ног на голову. В отношениях может быть больно. Пока уберитесь от изменений на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не создавайте себе проблем. В отношениях не стоит ссориться. Сохраняйте баланс на работе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Будет больно, потому что вы не решаетесь на перемены. В любви спрячьте ваше сердце. На работе вас ждут новые вызовы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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