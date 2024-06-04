У Близнецов все улучшится, а Ракам стоит опасаться врагов: гороскоп по картам Таро на 4 июня 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 4 июня 2024 года рассказывает, что Козерогам нужно больше двигаться, а у Близнецов все улучшается.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 4 июня 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Мир"

Ищите мир и гармонию. В отношениях стремитесь к умиротворению. А на работе следует сконцентрироваться на балансе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Вперед и только вперед. В отношениях смело двигайтесь к своей мечте, а в рабочих вопросах выбирайте интересную цель.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Солнце"

Все улучшается. В любви наслаждайтесь друг другом, а на работе вам помогут сами небеса.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка мечей"

Остерегайтесь врагов. В любви не следует ранить друг друга словами. Что касается работы, то следует узнать, кто "вставляет палки в колеса".

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не перегружайте себя. В отношениях делите испытания пополам. В решении рабочих вопросов ищите единомышленников.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Король жезлов"

Надо активно действовать. В любви проявите больше огня. Поддайте жару и на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка мечей"

Сегодня может быть тяжеловато. В отношениях возможны проблемы, а на работе ждите новых вызовов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Достойно работайте и получите результат. В любви попробуйте реализовать общий проект. Что касается рабочих вопросов, то здесь все складывается как нельзя лучше.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Император"

"Прокачивайте" свою собственную силу. В любви проявите свою мощь. Действуйте активно на работе.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Двигайтесь. В отношениях – не опускайте рук. Прислушивайтесь к мудрым советам на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Девятка кубков"

Ситуация наладится. В любви пойдите навстречу друг другу. В движении по карьерной лестнице надейтесь на новые достижения.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Королева мечей"

Сконцентрируйтесь. Ум – ваше оружие. В отношениях действуйте холодно. Защищайте свою позицию на работе.

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