Руны / © ТСН

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Руны — это не просто древний алфавит, а сакральная система символов, считывающая глубинные потоки нашего бытия. Они помогают увидеть подсказки Вселенной и принять взвешенные решения. На 12 мая 2025 года руны открывают энергии, стимулирующие внутреннюю правду, честность в отношениях и необходимость поставить новые личные границы. Поддержка приходит через мудрость опыта.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21.03 – 19.04)

Руна дня: "Тейваз"

Вас ждет вызов, требующий мужества и решительности. Не стоит убегать от конкуренции – она поможет закалить характер. Сосредоточьтесь на одном направлении. Оставайтесь верны себе даже в борьбе.

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Телец (20.04 – 20.05)

Руна дня: "Иса"

Период задержек и остановок. Не торопитесь с выводами – время играет вам на пользу. Если что-то не двигается — значит, нужно более глубокое осмысление. Примите покой как дар, а не как препятствие.

Близнецы (21.05 – 20.06)

Руна дня: "Кеназ"

Свет в конце тоннеля уже виден — пришло время творческих идей и открытий. Особенно благоприятен день для обучения или написания важных писем. Делитесь своим светом с теми, кто рядом.

Рак (21.06 – 22.07)

Руна дня: "Пертро"

Неожиданности или что-то скрытое выйдет на поверхность. Прислушайтесь к интуиции — она точнее любой логики. Встречайте неизвестное без страха – это ваш ключ.

Лев (23.07 – 22.08)

Руна дня: "Соулу"

Вы в своей силе. День позволяет проявить лидерство, получить признание или завершить дело с победой. Не снижайте планку – сейчас ваше звездное время.

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Дева (23.08 – 22.09)

Руна дня: "Ансуз"

Коммуникация – ваша суперсила сегодня. Слова могут исцелять или ранить, так что выбирайте их внимательно. Хороший день для переговоров. Слушайте так же внимательно, как и говорите.

Весы (23.09 – 22.10)

Руна дня: "Иера"

То, что вы посеяли раньше, начинает прорастать. Не время ускорять процесс – наоборот, поддерживайте его ласково. Поблагодарите себя за выдержку – плоды уже на горизонте.

Скорпион (23.10 – 21.11)

Руна дня: "Лагуз"

Ваша эмоциональность – это навигатор. Доверяйте течению, даже если оно не ведет обычным путем. Не сопротивляйтесь потоку — он ведет к очищению.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Руна дня: "Еваз"

Движение, смена места, новые знакомства. День способствует поездкам, переездам или поискам новых впечатлений. Гибкость открывает дверь, которая была закрыта раньше.

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Козерог (22.12 – 19.01)

Руна дня: "Гебо"

Партнерство, обмен, взаимность. День о равновесии в отношениях как личных, так и профессиональных. Щедрость возвращается в двойном размере.

Водолей (20.01 – 18.02)

Руна дня: "Райдо"

Пора отправляться в новый путь – внутренний или внешний. Руна движения говорит: застой остался позади. Идите по зову сердца, а не за советами извне.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Руна дня: "Манназ"

Сегодня важно быть человеком среди людей. Взаимодействие с другими – ключ к решению ваших задач. Не изолируйтесь – вы нужны другим, и они вам.

12 мая – день честного диалога с собой и миром. Руны призывают к благоразумию, но не к остановке. Там, где нужен шаг – сделайте его, где стоит переждать – наберитесь терпения. Это день, когда мудрость звучит в тишине, а сила в мягкости.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.