У Львов дела пойдут вверх, а Девам нужно найти гармонию: гороскоп по картам Таро на 13 марта 2025 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 14 марта 2025 года рассказывает, что Овнам не стоит зацикливаться по мелочам, а Тельцам следует добавить экспрессии в отношения.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 14 марта 2025 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не зацикливайтесь на мелочах. В отношениях возможны ссоры. На работе не пропагандируйте конфликты.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Паж жезлов"

Вы сейчас – огонь. Разместите экспрессии в отношениях. А на работе проявите активность.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Королева пентаклей"

Ситуация улучшится. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрой женщины. А на работе найдите финансовый проект.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Откройте свою душу пошире. В любви погрузитесь в эротические приключения. Добавьте драйвовость на работе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Туз пентаклей"

Дела идут в гору. В любви ждите удовольствий. А на работе ждите премии.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Умеренность"

Не переливайте из пустого в пустое. В любви ищите гармонию. В движении по карьерной лестнице найдите баланс с личной жизнью.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Королева кубков"

Вас переполняют эмоции. Дайте им выход в отношениях. На работе действуйте, прислушиваясь к голосу сердца.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Повешен"

Найдите точку опоры и измените взгляд на мир. В отношениях возможны изменения. В карьере надейтесь на худшее.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Страшный суд"

За свои поступки придется расплачиваться. В любви избавьтесь от своих страхов, а на работе – комплексов.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Тройка жезлов"

Вы знаете, куда двигаться. Но нужно сделать только первый шаг — в отношениях или в карьере.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Четверка жезлов"

Счастье – рядом. В отношениях нужно выйти на новый уровень. А на работе следует начать новый проект.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Двойка кубков"

Ищите единомышленников. В любви идите навстречу друг другу. А на работе найдите верных коллег.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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