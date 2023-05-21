У Львов наступает период веселья, а у Дев – впереди новые открытия: гороскоп по картам Таро на 21 мая 2023 года

Карты Таро улучшают нашу интуицию.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 мая 2023 г. рассказывает, что Овнам нужно действовать, а Ракам стоит пообщаться с друзьями.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Надо действовать. В отношениях покажите, на что вы способны. Что касается работы, то стоит действовать активнее.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Иерофант"
Хорошее время для заключения контактов. В отношениях — все готово к чему-то большему. Что касается работы – подготовьтесь к новому проекту.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не усложняйте ситуацию. Не лезьте на "рожон" в отношениях. На работе ждите небольших сложностей.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Шестерка кубков"
Время для общения с друзьями. В отношениях нужно устроить двойное свидание. Что касается карьеры, то вам помогут друзья и товарищи.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Тройка кубков"
Период веселья. Наслаждайтесь тем, чем есть. По делам карьеры ослабьте свою хватку.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Двойка жезлов"
Впереди новые открытия. В отношениях настройтесь на партнерство. Что касается работы, то планируйте новые дела.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Остерегайтесь проблем. В любви вам могут сделать больно. Что касается финансов, то лучше затянуть пояса.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Император"
Вы нашли в себе силы для рывка дальше. В любви проявите характер. Что касается работы, то стоит показать свою решительность.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Дурак"
Двигайтесь вперед, но смотрите под ноги. В отношениях будьте осторожны. Что касается карьеры, то решитесь на что-то новое.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Звезда"
Небеса помогают вам. В любви все наладится. Что касается работы, то не бойтесь рисковать.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Сконцентрируйте внимание на финансах. Относительно любви – пройдите тест на финансовых моментах. А вот деньги стоит копить.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Семерка кубков"
Определитесь с тем, что вам нужно. В любви не бросайтесь за всеми целями одновременно. Что касается финансов, тем лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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