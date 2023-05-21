У Львов наступает период веселья, а у Дев – впереди новые открытия: гороскоп по картам Таро на 21 мая 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 мая 2023 г. рассказывает, что Овнам нужно действовать, а Ракам стоит пообщаться с друзьями.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Надо действовать. В отношениях покажите, на что вы способны. Что касается работы, то стоит действовать активнее.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Иерофант"

Хорошее время для заключения контактов. В отношениях — все готово к чему-то большему. Что касается работы – подготовьтесь к новому проекту.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не усложняйте ситуацию. Не лезьте на "рожон" в отношениях. На работе ждите небольших сложностей.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка кубков"

Время для общения с друзьями. В отношениях нужно устроить двойное свидание. Что касается карьеры, то вам помогут друзья и товарищи.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Тройка кубков"

Период веселья. Наслаждайтесь тем, чем есть. По делам карьеры ослабьте свою хватку.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка жезлов"

Впереди новые открытия. В отношениях настройтесь на партнерство. Что касается работы, то планируйте новые дела.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Остерегайтесь проблем. В любви вам могут сделать больно. Что касается финансов, то лучше затянуть пояса.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Император"

Вы нашли в себе силы для рывка дальше. В любви проявите характер. Что касается работы, то стоит показать свою решительность.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Дурак"

Двигайтесь вперед, но смотрите под ноги. В отношениях будьте осторожны. Что касается карьеры, то решитесь на что-то новое.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Звезда"

Небеса помогают вам. В любви все наладится. Что касается работы, то не бойтесь рисковать.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Сконцентрируйте внимание на финансах. Относительно любви – пройдите тест на финансовых моментах. А вот деньги стоит копить.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Семерка кубков"

Определитесь с тем, что вам нужно. В любви не бросайтесь за всеми целями одновременно. Что касается финансов, тем лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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