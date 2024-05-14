У Львов улучшатся дела, а Девам стоит найти баланс: гороскоп по картам Таро на 14 мая 2024 года

Карты Таро подсвечивают важные ситуации в жизни
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 14 мая 2024 года рассказывает, что дела Львова улучшаются, а Весам не стоит скрывать эмоций.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 14 мая 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Тройка кубков"
Найдите время, чтобы расслабиться. Отправляйтесь на свидание с любимым или любимым. На работе иногда следует делать передышку.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Смерть"
Ожидайте перемен. В отношениях возможен крах чувств. На работе остерегайтесь новых вызовов.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Тщательно работайте и получите результат. А над отношениями тоже следует работать. А в рабочих вопросах проявите профессионализм.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Паж жезлов"
Укажите ваш огонь. В отношениях отправьтесь куда-то вместе. В движении по карьерной лестнице не сдерживайтесь.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Туз пентаклей"
Ваши дела непременно улучшатся. В любви наслаждайтесь чувствами. А на работе дела пойдут вверх.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Умеренность"
Не стоит переливать из пустого в пустое. В отношениях следует искать баланс, а на работе – "золотую середину".
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Королева кубков"
Не скрывайте эмоций. В любви и в движении по карьерной лестнице следует непременно прислушиваться к советам мудрой женщины.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Повешенный"
Ситуация меняется. В любви измените отношение к партнеру или партнерше. При решении рабочих вопросов ожидайте перемен.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Страшный суд"
Чтобы вы не делали – помните, что за ваши действия придется расплачиваться рано или поздно. Будьте внимательны во всех областях жизни.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Сила"
Проявите силу. В отношениях продемонстрируйте характер. А на работе покажите, что вы можете сделать в своей сфере.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Тройка жезлов"
Впереди – новые возможности. В любви двигайтесь вперед. А на работе начните новый проект.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Четверка жезлов"
Хороший день для заключения договоров. Отношения могут выйти на новый уровень. А на работе пора действовать активно.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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