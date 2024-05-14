У Львов улучшатся дела, а Девам стоит найти баланс: гороскоп по картам Таро на 14 мая 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 14 мая 2024 года рассказывает, что дела Львова улучшаются, а Весам не стоит скрывать эмоций.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 14 мая 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Тройка кубков"

Найдите время, чтобы расслабиться. Отправляйтесь на свидание с любимым или любимым. На работе иногда следует делать передышку.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Смерть"

Ожидайте перемен. В отношениях возможен крах чувств. На работе остерегайтесь новых вызовов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Тщательно работайте и получите результат. А над отношениями тоже следует работать. А в рабочих вопросах проявите профессионализм.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж жезлов"

Укажите ваш огонь. В отношениях отправьтесь куда-то вместе. В движении по карьерной лестнице не сдерживайтесь.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Туз пентаклей"

Ваши дела непременно улучшатся. В любви наслаждайтесь чувствами. А на работе дела пойдут вверх.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Умеренность"

Не стоит переливать из пустого в пустое. В отношениях следует искать баланс, а на работе – "золотую середину".

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Королева кубков"

Не скрывайте эмоций. В любви и в движении по карьерной лестнице следует непременно прислушиваться к советам мудрой женщины.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Повешенный"

Ситуация меняется. В любви измените отношение к партнеру или партнерше. При решении рабочих вопросов ожидайте перемен.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Страшный суд"

Чтобы вы не делали – помните, что за ваши действия придется расплачиваться рано или поздно. Будьте внимательны во всех областях жизни.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Сила"

Проявите силу. В отношениях продемонстрируйте характер. А на работе покажите, что вы можете сделать в своей сфере.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди – новые возможности. В любви двигайтесь вперед. А на работе начните новый проект.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка жезлов"

Хороший день для заключения договоров. Отношения могут выйти на новый уровень. А на работе пора действовать активно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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