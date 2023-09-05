У Овнов улучшатся дела, а Близнецов ждут сильные изменения: гороскоп по картам Таро на 5 сентября 2023 года

Карты Таро читают подсказки вселенной.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 5 сентября 2023 года рассказывает, что Рыбам нужно продемонстрировать силу, а Ракам следует искать умиротворение.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 5 сентября 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Десятка кубков"
Дела улучшаются. Растворитесь в любви. В рабочих вопросах ищите единомышленников.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Императрица"
Ожидайте плодов своей деятельности. Потому лучше не заниматься опасным сексом. А сложная ситуация на работе будет решена.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Смерть"
Ожидайте сильные изменения. За отношения придется бороться. В решении рабочих вопросов ожидайте новых вызовов.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Мир"
Ищите умиротворение. В отношениях нужна гармония. А на работе следует найти баланс между ленью и проактивной позицией.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Паж жезлов"
Вы огонь: проявите это в любви. Добавьте жару на работе.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Солнце"
Ситуация улучшается. В любви вам будет сиять солнце. Прекрасные возможности открываются перед вами на работе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Пятерка мечей"
Может быть больно. В отношениях возможны ссоры. В рабочих моментах остерегайтесь происков врагов.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Десятка жезлов"
Не принимайте больше, чем способны нести. В любви делитесь заботами со второй половинкой. В движении по карьерной лестнице следует сделать паузу.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Король жезлов"
Будьте крепкими и зубастыми. В отношениях продемонстрируйте характер. Что касается работы, то проявите свой крепкий стержень.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Десятка мечей"
Будет тяжеловато. В любви не вызывайте ран друг друга. В рабочих вопросах лучше затянуть пояса.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Работайте и будет вам дано. В отношениях потрудитесь вместе над ними. В решении рабочих проблем воспользуйтесь своим мастерством.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Император"
Вы крица. Покажите силу в отношениях. Продемонстрируйте, что вы сильный работник на работе.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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