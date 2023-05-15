У Овнов все может измениться, а Козерогам может быть больно: гороскоп по картам Таро на 15 мая 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 мая 2023 года рассказывает, что Ракам не стоит забывать о остром уме, а Девам нужно умело балансировать между всеми сферами жизни.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Колеса удачи"

Все – впереди. В отношениях все может измениться. А на работе тоже ожидайте перемен.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Колесница"

Следует сменить окружение. Поезжайте со второй половинкой куда-нибудь. А по делам рабочих не исключайте новые возможности.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Башня"

Изменения – не за горами. В отношениях может быть больно, а на работе земля может уйти из-под ваших ног.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж жезлов"

Не забывайте о своем остром уме. В любви не делайте больно любимому или любимому. Что касается работы, то придется пробивать себе место под солнцем.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка жезлов"

Хороший день для заключения договоров. Может быть, и отношения следует узаконить? Что касается работы, то сконцентрируйтесь на финансовых вопросах.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Умело балансируйте между всеми сферами жизни. В любви вам нужна большая концентрация в отношениях. На работе возьмитесь за новый проект.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Семерка мечей"

Будьте на страже. В отношениях не дайте себя обмануть. В рабочих вопросах следует соблюдать осторожность.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз мечей"

Ваш разум – ваше оружие. Поиграйте в интеллектуальные игры со второй половинкой. Что касается работы, то следует проявить креативность.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Победа близка. В любви радуйтесь счастью. На работе придется попотеть, но вы получите новые достижения.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Десятка мечей"

Может быть больно, но вы справитесь. В отношениях возможны потери. Что касается финансов, то следует остерегаться коварных людей.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Любовники"

Окунитесь в чувство. Любитесь в любви. Наслаждайтесь работой.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Только вперед. В любви двигайтесь к новым победам. А в рабочих вопросах – преодолевайте препятствия.

Также читайте Астрологический прогноз на 15 мая

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Читайте также:

Личный новый год: астрологический прогноз для Владимира Зеленского