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У Раков возможны ограничения, а Львам нужно определиться с желаниями: гороскоп по картам Таро на 25 апреля 2025 года
Карты Таро позволяют узнать себя лучше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 апреля 2025 года рассказывает, что Близнецам следует стремиться к большему, а Ракам нужно ожидать ограничений.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 апреля 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Мир"
Наслаждайтесь гармонией. В отношениях все будет отличным. На работе старайтесь большего.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Королева мечей"
Проявите интеллектуальную составляющую. В любви не делайте больно партнеру. Продемонстрируйте разум на работе.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Паж мечей"
Старайтесь большего. В любви ждите новых вызовов. На работе придется ограждать свой проект.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Ожидайте ограничений. В отношениях следует помогать друг другу. На работе – возможные проблемы.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Семерка кубков"
Точно решите, что вы хотите. В любви не женитесь за всеми целями сразу.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Четверка мечей"
Нужно отдыхать время от времени. В отношениях лучше взять паузу. А на работе следует запланировать отпуск.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король кубков"
Прислушивайтесь к мудрым советам. В любви двигайтесь вместе к общей цели. Действуйте более активно на работе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Сила"
Продемонстрируйте силу. В отношениях проявите характер. А на работе – профессионализм.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Четверка жезлов"
Хорошее время для совершения сделок. В отношениях пора выйти на новый уровень. На работе поразмышляйте над новым проектом.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Двойка кубков"
Проявите душевное тепло. В любви задумайтесь над дружбой. На работе ищите единомышленников.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Десятка кубков"
Все складывается отлично. В отношениях наслаждайтесь счастьем. На работе найдите верных и искренних коллег.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Влюбленные"
Двигайтесь друг к другу. В любви стремитесь к лучшему. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.