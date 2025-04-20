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У Раков впереди новые возможности, а Львам пора экономить: гороскоп по картам Таро на 20 апреля 2025 года
Карты Таро позволяют лучше себя понять.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 20 апреля 2025 года рассказывает, что Овнам стоит одерживать новые победы, а у Раков – впереди новые возможности.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 20 апреля 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Вы победите. В отношениях одерживайте новые победы. На работе защищайте свои проекты.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. В отношениях придется сказать правду. На работе избегайте врагов.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Туз жезлов"
Вы победите. В отношениях смело двигайтесь вперед. Избегайте новых вызовов на работе.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Двойка жезлов"
Впереди – новые возможности, пора ими воспользоваться. На работе попробуйте предлагать новые идеи. В отношениях стремитесь к большему.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Пора экономить. В отношениях поддерживайте друг друга. На работе действуйте активнее.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Королева кубков"
Работайте над собственными эмоциями. В отношениях выберите для себя вариант развития событий. Ожидайте новости на работе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Семерка кубков"
Не гонитесь за всем и сразу. В отношениях поймите, что вы хотите. А на работе задайте себе цель.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Маг"
Ищите баланс. В отношениях уравновесьте чувства и эмоции. На работе найдите единомышленников.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Нужно больше работать над отношениями. В работе вам поможет интуиция.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Четверка жезлов"
Работайте над доверием. В отношениях больше откройте свое сердце.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Семерка мечей"
Вас могут оскорбить. В отношениях выбирайте достойного партнера или партнершу.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Дьявол"
Впереди – соблазны. На работе не гонитесь за всеми целями сразу. В отношениях займитесь страстным сексом.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.