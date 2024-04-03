У Раков впереди победы, а Львам нужно сопротивляться проблемам: гороскоп по картам Таро на 3 апреля 2024 года

Карты Таро позволяют узнать больше о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 3 апреля 2024 года рассказывает, что у Львова скрытое станет явным, а Весам стоит хорошо обдумывать первый шаг.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 3 апреля 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Звезда"

Ситуация складывается как нельзя лучше. В отношениях вам светит счастливая звезда. А на работе лучше отдохнуть.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди – новые открытия. В отношениях следует сопротивляться проблемам. А на работе нужно начать что-нибудь новое.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка кубков"

Без прошедшего нет грядущего. В отношениях не стоит забывать о старых друзьях. На работе найдите единомышленников.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Впереди – победы. В отношениях надейтесь на лучшее. А на работе рассчитывайте на свои силы.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет очевидным. На работе нужно сопротивляться проблемам. А в отношениях вам будут мешать комплексы.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз жезлов"

Вы – самый огонь. В отношениях займитесь страстным сексом. А на работе вы обретете новые высоты.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка жезлов"

Прежде чем делать первый шаг, хорошо осмотритесь вокруг. На работе ждите новых вызовов. В отношениях попробуйте что-нибудь новое.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Вас ждут испытания. В отношениях вам нужно понять, чего вы хотите. На работе остерегайтесь врагов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Королева кубков"

Работайте над чувствами. В отношениях действуйте активнее. На работе прислушивайтесь к голосу сердца.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Семерка кубков"

Нужно определиться, что вы хотите делать дальше. В отношениях сконцентрируйтесь на своих желаниях. На работе положите начало новому.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Маг"

Освойте свои чувства и чувства. На работе действуйте с умом. А в отношениях не стоит опасаться.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Добавьте чувства. В отношениях не стоит оскорблять вторую половинку. А на работе – преуспевайте.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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