"У россиян есть план": таролог назвала города, куда будут повторно наступать оккупанты

Российские оккупанты могут попытаться наступать в сторону Николаева и Одессы.

Именно эти украинские города мечтает захватить российский диктатор Владимир Путин.

Об этом таролог Ирина Клевер рассказала на YouTube-канале "ТОР"

Таролог отметила, что россияне уже готовятся к наступлению, и у них есть план, как можно захватить Одессу и Николаев. Его захватчики попытаются реализовать уже к концу лета.

"Перевернутая карта говорит о том, что кто-то сейчас находится в психозе (Путин – ред.). Он как маленький ребенок. Вот дай мне это и все, я хочу", — добавила эксперт.

Таролог отметила, что россиянам не удастся реализовать повторное наступление на юге Украины.

Напомним, экстрасенс предупредил о серьезной угрозе обострения ситуации на фронте в ближайшие дни.

Заметим, астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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