У Рыб улучшается ситуация, а Водолеи могут расслабиться: гороскоп по картам Таро на 18 ноября 2024 года

Карты Таро позволяют лучше себя понять.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18 ноября 2024 года рассказывает, что у Близнецов будет нелегкий период, а Львам нужно расслабиться.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 18 ноября 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Повешенный"
Не можете изменить ситуацию – измените отношение к ней. В отношениях ждите нелегкий период. Избегайте вызовов на работе.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Семерка мечей"
Вам могут сделать больно. В отношениях защищайте свое сердце. На работе ожидается сложное время.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Будет тяжело, но вы справитесь. На работе остерегайтесь врагов. А в отношениях не забывайте об испытаниях.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Дьявол"
Ожидайте искушений. На работе остерегайтесь коварных людей. А в отношениях подвергнитесь искушению.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Влюбленные"
Нужно расслабиться. В отношениях двигайтесь навстречу друг другу. На работе ищите единомышленников.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь делать первый шаг. В отношениях стремитесь к большему. А на работе опирайтесь на проблемы.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Справедливость"
Ищите баланс. В отношениях осторожность не помешает. На работе пора понять, что вы хотите на самом деле.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Сила"
Возвращайся в прошлое, но не застревайте в нем. В отношениях стремитесь к развитию. На работе овладейте новыми навыками и умениями.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Паж мечей"
Защищайте свое. В отношениях отстаивайте свои позиции. На работе смело начинайте новый проект.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Вы добились немало. На работе можно немного расслабиться. В отношениях проявите слабость.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Девятка кубков"
Наступил период для скопления. В отношениях нужно больше доверять партнеру или партнерше. На работе попытайтесь расслабиться.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Солнце"
Ситуация улучшается. На работе все наладится. В отношениях выбирайте достойного партнера или партнершу.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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