У Стрельцов улучшатся дела, а Козерогам — пора идти дальше: гороскоп по картам Таро на 9 июля 2023 года

Карты Таро помогают самоутверждаться в своих мыслях.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 июля 2023 года рассказывает, что Тельцам светит счастливая звезда, а Девам стоит защищать свои позиции.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 июля 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Пятерка кубков"
Вас может увлечь разочарование. В отношениях может появиться обида. На работе остерегайтесь врагов.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Звезда"
Вам светит счастливая звезда. В любви ждите чего-то большего. А на работе прокладывайте свой путь.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Девятка мечей"
Вас ожидают испытания. Не усложняйте все в отношениях. Не старайтесь большего на работе.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Паж кубков"
Проявляйте себя. В отношениях раскройте свой потенциал. На работе прислушивайтесь к своим чувствам.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Верховная жрица"
Пусть ведет вас ваша интуиция. На работе овладейте своими внутренними стремлениями. А в отношениях – чувство.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Семерка жезлов"
Защищайте свои позиции. В отношениях не давайте себя обидеть. На работе смело двигайтесь вперед.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж пентаклей"
Завоевывайте то, что хотите получить. В любви пройдите испытание деньгами. На работе говорите о повышении.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Тройка кубков"
Празднуйте маленькие победы. В любви отправляйтесь на романтическое свидание. На работе не забывайте об успехах.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Дела улучшаются. В любви не оскорбляйте партнера или партнершу. А на работе действуйте согласно плану.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Восьмерка кубков"
Иногда пора идти дальше. Разрешите ситуацию с отношениями. На работе поймите, от чего вам нужно избавиться.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Отшельник"
Найдите внутреннюю силу. В отношениях пора побыть наедине. А на работе лучше взять отгул.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Двигайтесь вперед. В любви отправляйтесь навстречу новым победам. На работе прислушивайтесь к чувствам.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
Читайте также: