У Стрельцов улучшатся дела, а Козерогам — пора идти дальше: гороскоп по картам Таро на 9 июля 2023 года

Карты Таро помогают самоутверждаться в своих мыслях.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 июля 2023 года рассказывает, что Тельцам светит счастливая звезда, а Девам стоит защищать свои позиции.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 июля 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка кубков"

Вас может увлечь разочарование. В отношениях может появиться обида. На работе остерегайтесь врагов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Звезда"

Вам светит счастливая звезда. В любви ждите чего-то большего. А на работе прокладывайте свой путь.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка мечей"

Вас ожидают испытания. Не усложняйте все в отношениях. Не старайтесь большего на работе.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж кубков"

Проявляйте себя. В отношениях раскройте свой потенциал. На работе прислушивайтесь к своим чувствам.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Верховная жрица"

Пусть ведет вас ваша интуиция. На работе овладейте своими внутренними стремлениями. А в отношениях – чувство.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка жезлов"

Защищайте свои позиции. В отношениях не давайте себя обидеть. На работе смело двигайтесь вперед.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж пентаклей"

Завоевывайте то, что хотите получить. В любви пройдите испытание деньгами. На работе говорите о повышении.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка кубков"

Празднуйте маленькие победы. В любви отправляйтесь на романтическое свидание. На работе не забывайте об успехах.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Дела улучшаются. В любви не оскорбляйте партнера или партнершу. А на работе действуйте согласно плану.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Иногда пора идти дальше. Разрешите ситуацию с отношениями. На работе поймите, от чего вам нужно избавиться.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Отшельник"

Найдите внутреннюю силу. В отношениях пора побыть наедине. А на работе лучше взять отгул.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Двигайтесь вперед. В любви отправляйтесь навстречу новым победам. На работе прислушивайтесь к чувствам.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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