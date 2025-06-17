У Весов сейчас благоприятное время для переговоров, а Львов ждут выступления: рунический гороскоп на 17 июня 2025 года.

Руны / © ТСН

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Руны – это древние символы Старшего Футарка, которые несли магическую силу, использовались для предсказания, защиты, вдохновения. Каждая руна имеет свой архетип и символическую энергию, которую можно применить в реальной жизни.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Руна – «Тейваз»

День благоприятен для принятия ответственных решений, отстаивания справедливости.

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Телец (20 апреля – 20 мая)

Руна – «Уруз»

Идеальное время для активной работы, укрепления здоровья или тренировок.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Руна – «Ансуз»

День для бесед, обучение, обмен идеями и творческий подход.

Рак (21 июня – 22 июля)

Руна – «Лагуз»

Полезно прислушиваться к сердцу и заняться саморефлексией.

Лев (23 июля – 22 августа)

Руна – «Кеназ»

Прекрасный момент для самовыражения, творческой работы, публичных выступлений.

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Дева (23 августа – 22 сентября)

Руна – «Райдо»



День для организации поездок, систематизации дел и рутин.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Руна – «Гебо»

Благоприятное время для переговоров, работы в команде, установление связей.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Руна – «Перто»

День для исследования внутренних процессов, работы с тайнами.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Руны – «Турисаз»

Преодолеть препятствия с интеллектом и огнем творчества.

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Козерог (22 декабря – 19 января)

Руны – «Наутиз»

Время работы над дисциплиной, преодоление внутренних ограничений.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Руна – «Ингуз»



Создайте зерно будущих проектов – сегодня закладывается фундамент.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна – «Ийваз»



Хорошее время для медитации, духовных практик, внутреннего баланса.

17 июня 2025 года – день, когда каждый знак может получить четкое послание через свою руну – от силы и мотивации к новым началам, защите или вдохновению. Используйте энергию символов, чтобы усилить свой день: планируйте действия, общайтесь, развивайтесь или чувствуйте интуитивно – в зависимости от вашего знака.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.