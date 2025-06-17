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У Весов сейчас благоприятное время для переговоров, а Львов ждут выступления: рунический гороскоп на 17 июня 2025 года.
Рунический прогноз на 17 июня 2025: как древние символы помогают распознать направление.
Руны – это древние символы Старшего Футарка, которые несли магическую силу, использовались для предсказания, защиты, вдохновения. Каждая руна имеет свой архетип и символическую энергию, которую можно применить в реальной жизни.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Руна – «Тейваз»
День благоприятен для принятия ответственных решений, отстаивания справедливости.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Руна – «Уруз»
Идеальное время для активной работы, укрепления здоровья или тренировок.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Руна – «Ансуз»
День для бесед, обучение, обмен идеями и творческий подход.
Рак (21 июня – 22 июля)
Руна – «Лагуз»
Полезно прислушиваться к сердцу и заняться саморефлексией.
Лев (23 июля – 22 августа)
Руна – «Кеназ»
Прекрасный момент для самовыражения, творческой работы, публичных выступлений.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Руна – «Райдо»
День для организации поездок, систематизации дел и рутин.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Руна – «Гебо»
Благоприятное время для переговоров, работы в команде, установление связей.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Руна – «Перто»
День для исследования внутренних процессов, работы с тайнами.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Руны – «Турисаз»
Преодолеть препятствия с интеллектом и огнем творчества.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Руны – «Наутиз»
Время работы над дисциплиной, преодоление внутренних ограничений.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Руна – «Ингуз»
Создайте зерно будущих проектов – сегодня закладывается фундамент.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Руна – «Ийваз»
Хорошее время для медитации, духовных практик, внутреннего баланса.
17 июня 2025 года – день, когда каждый знак может получить четкое послание через свою руну – от силы и мотивации к новым началам, защите или вдохновению. Используйте энергию символов, чтобы усилить свой день: планируйте действия, общайтесь, развивайтесь или чувствуйте интуитивно – в зависимости от вашего знака.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.