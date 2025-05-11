У Водолеев возможны изменения, а Тельцам не следует торопиться: астрологический прогноз на рунах на 11 мая 2025 года

Руны / © ТСН

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11 мая 2025 года – день, когда руны говорят не о действии, а о глубинном понимании. Это период, когда тени говорят громче света, а подсказки судьбы прячутся в неочевидном. Руночные символы помогут сегодня не прорываться силой, а найти точку равновесия между желанием и тишиной, между стариком и тем, что уже стучится в дверь будущего.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21.03 – 19.04)

Руна дня: «Наутиз»

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Вы очутились перед стеной. Но эта стена – не наружная, а внутренняя. Она о ваших страхах, которые больше нельзя игнорировать. Не избегайте – переживите. Именно сегодня можно понять, почему вы так долго шли в обход, хотя ответ был перед глазами.

Телец (20.04 – 20.05)

Руна дня: «Ингуз»

Вы вынашиваете что-то новое — идею, отношения, решения. Но рождение требует тишины, как зерно – тьмы. Не торопитесь с действиями. Позвольте побыть в ожидании, с доверием к процессу созревания.

Близнецы (21.05 – 20.06)

Руна дня: «Ансуз»

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Слова сегодня имеют силу — но только сказанные не ради эффекта, а по истине. Прислушайтесь к тому, что к вам приходит через людей, книги, музыку — ответ уже звучит, вам нужно научиться слышать ее между строк.

Рак (21.06 – 22.07)

Руна дня: «Пертро»

Тайны приходят в вашу реальность. Это день интуиции, сновидений, шепота изнутри. Не все понятно, но ощутимо – настоящее. Не пытайтесь рационализировать — доверьтесь неожиданно приходящим символам и знакам.

Лев (23.07 – 22.08)

Руна дня: «Соулу»

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Этот день для вас как вспышка: короткая, яркая и содержательная. Вы имеете силу вести — только если ваше «я» не заслоняет путь другим. Настоящее лидерство сегодня – это светить, не ослепляя.

Дева (23.08 – 22.09)

Руна дня: «Кеназ»

У вас что-то проясняется. Как будто кто-то осветил фонарем ваш внутренний архив и вы видите: вот оно, ядро, причина, настоящее желание. День для глубинного очищения и осознания того, чего больше не нужно.

Весы (23.09 – 22.10)

Руна дня: «Гебо»

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Вы не сами. Как бы сильно вы этого не возражали. День просит о взаимности, обмене, разговоре на равных. Подарок сегодня — это не вещь, а взаимодействие, рождающее новое между «я» и «ты».

Скорпион (23.10 – 21.11)

Руна дня: «Эйваз»

Границы между мирами утончаются. Между утратой и надеждой. Между тенью и ростом. Вы затрагиваете что-то глубокое и трансформирующее. Воспринимайте это не как конец, а как корень, из которого прорастет новая часть вас.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Руна дня: «Райдо»

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Путь сегодня не внешний — он ведет внутрь для новых поездок, а для проверки, действительно ли ваш маршрут?И кто определил направление?

Козорог (22.12 – 19.01)

Руна дня: «Иса»

Остановка – это не провал. Это дар. День просит вас замедлиться и побыть в замороженном состоянии. Не форсируйте. Если кажется, что все замерло, это пауза, в которой созревает решение. Устойчивость – в недвижимости.

Водолей (20.01 – 18.02)

Руна дня: «Еваз»

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Изменения возможны, но не тогда, когда вы пытаетесь контролировать. Только когда доверяетесь ритму. День предлагает: изменить угол зрения, изменить обстоятельства или просто позволить изменению войти в вас.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Руна дня: «Лагуз»

Вы сегодня как течение. Вас может нести в эмоции, в сновидениях, в ощущения. Это время воды: ею нельзя управлять, но можно плыть вместе с ней. Растворитесь в процессе, позвольте себе не знать ответов.

Руны не указывают прямо. Они нашептывают. И сегодня, 11 мая, они говорят: не действуйте по напряжению. Действуйте из глубины. Это день внутреннего курса, несказанных слов и принятие невидимых решений. Тихий сильный день. День, когда мы становимся ближе к себе.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.