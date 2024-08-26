У Водолеев все изменится, а Стрельцам стоит проявить активность: гороскоп по картам Таро на 26 августа 2024 года

Карты Таро позволяют узнать больше о себе.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 августа 2024 года рассказывает, что Львам следует идти навстречу людям, а Скорпионам следует доверять внутреннему голосу.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 августа 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж кубков"

Окунитесь в любовь. Раскройтесь в отношениях. Разместите эмоций на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Побеждайте. В отношениях проявите свою силу. В движении по карьерной лестнице станьте лидером.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Семерка кубков"

Нужно сделать выбор. В отношениях не гонитесь за несколькими целями сразу. На работе не хватайтесь всего и сразу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Десятка кубков"

Почувствуйте счастье по вкусу. Раскройтесь в отношениях. А в решении рабочих вопросов доверяйте самому себе.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка кубков"

Идите навстречу людям. В отношениях важна и дружба между партнерами. На работе найдите единомышленников.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка жезлов"

Пора задуматься о новом партнерстве. В любви пора выйти на новый уровень. В решении рабочих вызовов полагайтесь на коллег.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не стоит ссориться на ровном месте. В отношениях не следует проявлять агрессию. В рабочих вопросах не конфликтуйте с коллегами.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Верховная жрица"

Доверяйте своему внутреннему голосу. В любви слушайте голоса сердца. На работе полагайтесь на свою интуицию.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Туз жезлов"

Не сдерживайте свою активность. В любви проявите креативность. На работе действуйте проактивно.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Время для утрат. В отношениях подумайте о том, что еще держит вас вместе. В рабочих ситуациях будет ощущаться горечь.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Башня"

Всё может измениться. В отношениях не перекладывайте с больной головы на здоровую. В рабочих проблемах измените свое отношение.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Ожидайте вознаграждение за проделанное. В отношениях ждите позитива. А на работе – вознаграждения.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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