У Зеленского будет еще больше признания: астролог составила гороскоп в год для президента

Украинская астролог Ирина Бублий составила персональный гороскоп для президента Владимира Зеленского на его "личный новый год". Это такое понятие в астрологии и стартует этот год у каждого в его день рождения.

Гороскоп для Зеленского астролог составила в эфире "Сніданку з 1+1".

"Наш президент – Водолей. Это люди, которые двигают общественные изменения, они очень эффективные кризисные менеджеры. Для Водолеев быстрый поток событий, информации – это их стихия. Поэтому если нужно 100 раз в неделю позвонить Дуде, Макрону, Риши Сунаку, никто не справится, а Водолей обязательно справится", – рассказала Бублий.

"Если рассматривать натальную карту Владимира Зеленского, то это — человек-творец и человек-воин, полководец. То есть в его жизни обязательно должны сложиться обстоятельства, когда он мог проявить эти черты", — прогнозирует астролог.

По ее словам, Зеленский определился, кто он, нашел себя. Однако у президента все же есть определенные противоречия, которые будут сохраняться до апреля. А дальше будет полегче.

"С апреля роль президента Украины на международной арене будет только расти, что связано с движением Плутона. (…) Признания будет еще больше", – предупредила Бублий.

По оценкам астроэксперта, Зеленскому к осени вряд ли удастся отдохнуть. Ему хочется сказать международным партнерам больше, чем может позволить себе президент. Но потом это напряжение спадет.

"Личная жизнь. Для президента очень важен эмоциональный комфорт дома. Для него важно, чтобы жена разделяла его образ жизни, и чтобы она непременно была леди. Несмотря на занятость, любовь и партнерские отношения в этом году также будут важными. Хороший период для семьи Зеленских – это начало года и октябрь. То есть это те периоды, когда дом действительно становится для них местом силы", – рассказала астролог.

Говоря о здоровье президента, Бублий посоветовала ему обратить внимание на обострение и рецидивы болезней. Лидеру государства следует находить время для зарядки, а также проводить время с друзьями – "там, где говорят не о танках, а планируют уик-энд в украинском Крыму после нашей победы".

Личный новый год: астрологический прогноз для Владимира Зеленского

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, Зеленский 25 января отмечает свой день рождения: президенту исполнилось 45 лет. Узнайте больше о Зеленском в материале ТСН.ua.

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