Убывающая Луна 16-30 ноября 2024 года: что следует сделать и особенности периода

Убывающая Луна способствует освобождению от старых привычек, негативных мыслей и токсических связей, помогая создать место для нового.
Убывающая Луна с 16 по 30 ноября 2024 года — это период, когда энергетика уменьшается, идеально подходит для завершения дел, очищения, переосмысления и подготовки к новому этапу. Вот основные аспекты этого периода:
Особенности периода:
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Энергетический спад:
- Снижение активности естественно отражается на людях: это время покоя, подведение итогов, отказ от лишнего.
- Интуиция может усиливаться, помогая решать внутренние вопросы.
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Благоприятность для завершения:
- Хорошо избавляться от всего лишнего – в физическом и эмоциональном смысле.
- Завершайте уже давно "зависшие" проекты.
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Подготовка к новому циклу:
- Планируйте будущее, ставьте цели, но не торопитесь действовать.
- Прекрасный период для духовных практик, медитации на освобождение от негатива.
Что следует сделать:
1. Очистка пространства и тела
- Произведите генеральную уборку, избавьтесь от старых вещей.
- Упражняйте детокс: попробуйте легкую диету, отказ от вредных продуктов.
2. Решение эмоциональных вопросов
- Поработайте с оскорблениями, прощением, отпустите прошлое.
- Ведите ежедневник, чтобы разобраться с эмоциями.
3. Завершение дел
- Завершайте незавершенные проекты или принимайте решение, следует ли их продолжать.
- Погасите долги – финансовые, обещания или другие обязательства.
4. Поддержка здоровья
- Скорректируйте режим дня, добавьте больше сна.
- Упражняйте йогу, растяжку или легкие упражнения.
5. Духовные практики
- Медитации, аффирмации на очищение: "Я отпускаю все, что мне больше не служит".
- Сосредоточьтесь на благодарности за прошлое, чтобы подготовиться к новому.
Дать, на которые следует обратить внимание:
- 21 ноября 2024 года — Четвертая четверть Луны. Время подведения итогов.
- 30 ноября 2024 года — Новолуние. Начало нового цикла, идеальное для планирования.
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