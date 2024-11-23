Убывающая Луна 16-30 ноября 2024 года: что следует сделать и особенности периода

Убывающая Луна с 16 по 30 ноября 2024 года — это период, когда энергетика уменьшается, идеально подходит для завершения дел, очищения, переосмысления и подготовки к новому этапу. Вот основные аспекты этого периода:

Особенности периода:

Энергетический спад: Снижение активности естественно отражается на людях: это время покоя, подведение итогов, отказ от лишнего.

Интуиция может усиливаться, помогая решать внутренние вопросы. Благоприятность для завершения: Хорошо избавляться от всего лишнего – в физическом и эмоциональном смысле.

Завершайте уже давно "зависшие" проекты. Подготовка к новому циклу: Планируйте будущее, ставьте цели, но не торопитесь действовать.

Прекрасный период для духовных практик, медитации на освобождение от негатива.

Что следует сделать:

1. Очистка пространства и тела

Произведите генеральную уборку, избавьтесь от старых вещей.

Упражняйте детокс: попробуйте легкую диету, отказ от вредных продуктов.

2. Решение эмоциональных вопросов

Поработайте с оскорблениями, прощением, отпустите прошлое.

Ведите ежедневник, чтобы разобраться с эмоциями.

3. Завершение дел

Завершайте незавершенные проекты или принимайте решение, следует ли их продолжать.

Погасите долги – финансовые, обещания или другие обязательства.

4. Поддержка здоровья

Скорректируйте режим дня, добавьте больше сна.

Упражняйте йогу, растяжку или легкие упражнения.

5. Духовные практики

Медитации, аффирмации на очищение: "Я отпускаю все, что мне больше не служит".

Сосредоточьтесь на благодарности за прошлое, чтобы подготовиться к новому.

Дать, на которые следует обратить внимание:

21 ноября 2024 года — Четвертая четверть Луны. Время подведения итогов.

— Четвертая четверть Луны. Время подведения итогов. 30 ноября 2024 года — Новолуние. Начало нового цикла, идеальное для планирования.

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