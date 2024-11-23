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Убывающая Луна 16-30 ноября 2024 года: что следует сделать и особенности периода

Убывающая Луна 16-30 ноября 2024 года: что следует сделать и особенности периода

Это время для саморефлексии, покоя и сосредоточения на внутреннем балансе, когда важно избегать спешки и принимать взвешенные решения. / Фото: ТСН.ua

Убывающая Луна способствует освобождению от старых привычек, негативных мыслей и токсических связей, помогая создать место для нового.

Убывающая Луна с 16 по 30 ноября 2024 года — это период, когда энергетика уменьшается, идеально подходит для завершения дел, очищения, переосмысления и подготовки к новому этапу. Вот основные аспекты этого периода:

Особенности периода:

  1. Энергетический спад:

    • Снижение активности естественно отражается на людях: это время покоя, подведение итогов, отказ от лишнего.
    • Интуиция может усиливаться, помогая решать внутренние вопросы.

  2. Благоприятность для завершения:

    • Хорошо избавляться от всего лишнего – в физическом и эмоциональном смысле.
    • Завершайте уже давно "зависшие" проекты.

  3. Подготовка к новому циклу:

    • Планируйте будущее, ставьте цели, но не торопитесь действовать.
    • Прекрасный период для духовных практик, медитации на освобождение от негатива.

Что следует сделать:

1. Очистка пространства и тела

  • Произведите генеральную уборку, избавьтесь от старых вещей.
  • Упражняйте детокс: попробуйте легкую диету, отказ от вредных продуктов.

2. Решение эмоциональных вопросов

  • Поработайте с оскорблениями, прощением, отпустите прошлое.
  • Ведите ежедневник, чтобы разобраться с эмоциями.

3. Завершение дел

  • Завершайте незавершенные проекты или принимайте решение, следует ли их продолжать.
  • Погасите долги – финансовые, обещания или другие обязательства.

4. Поддержка здоровья

  • Скорректируйте режим дня, добавьте больше сна.
  • Упражняйте йогу, растяжку или легкие упражнения.

5. Духовные практики

  • Медитации, аффирмации на очищение: "Я отпускаю все, что мне больше не служит".
  • Сосредоточьтесь на благодарности за прошлое, чтобы подготовиться к новому.

Дать, на которые следует обратить внимание:

  • 21 ноября 2024 года — Четвертая четверть Луны. Время подведения итогов.
  • 30 ноября 2024 года — Новолуние. Начало нового цикла, идеальное для планирования.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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