Убывающая Луна 18-31 октября 2024 года: что категорически запрещено делать

Этот период хорошо подходит для внутренней работы над собой, медитаций и глубоких размышлений, поскольку он способствует очищению от накопленного стресса и тревог.

В период убывающей Луны, с 18 по 31 октября 2024 года, существуют определенные вещи, которые не рекомендуется делать с точки зрения эзотерики:

Не стоит начинать новые проекты или дела: в эту фазу Луны энергия направлена на завершение и отпуск, поэтому новые начинания могут не иметь должного развития или поддержки. Лучше перенести новые начинания на время, когда Луна растет, особенно на период новолуния. Избегать серьезных финансовых вложений: убывающая Луна – не лучшее время для крупных финансовых решений, покупок или инвестиций, поскольку этот период связан с завершением, а не увеличением или расширением. Не начинайте важные отношения или партнерства: новые знакомства или деловые соглашения в этот период могут не иметь прочной почвы для развития, поэтому следует избегать значительных изменений в отношениях или установления новых связей. Воздержитесь от активных физических нагрузок: организм нуждается в большем покое и восстановлении, поэтому в этот период важно не перегружать себя и сосредоточиться на умеренной физической активности, предпочитая отдых и оздоровительные практики. Избегайте конфликтов и обострений в отношениях: в этот период легче освобождаться от эмоционального багажа, поэтому лучше не провоцировать конфликты или выяснение отношений, а работать над гармонизацией и отпуском негатива.

В общем, убывающая Луна – время для успокоения и восстановления, а не активных действий или больших изменений.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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